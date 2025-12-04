Alejandra Rubio entona el 'mea culpa' tras el enfado de Carmen Borrego por no invitarla al cumpleaños de su hijo

Alejandra Rubio detalló que su familia pasará junta las Navidades, desmintiendo así rumores de distanciamiento tras la ausencia de su tía Carmen Borrego en el cumpleaños de su hijo Carlo Jr. La noticia sobre el malestar de Borrego surgió cuando manifestó su sorpresa al no haber recibido una invitación para la celebración, hecho que generó un debate en medios. Según informó el medio, Rubio aseguró en televisión que la falta de espacio en su vivienda fue el verdadero motivo para limitar la cantidad de invitados, negando que existan exclusiones o ruptura familiar.

Durante su intervención en el programa presentado por Patricia Pardo, Alejandra Rubio respondió públicamente a las declaraciones de Carmen Borrego, quien había exteriorizado su descontento en el plató de ‘Vamos a ver’. Borrego confesó su preocupación por el estado de salud de su hijo, José María Almoguera, quien requiere una operación urgente para reemplazar un marcapasos que comenzó a fallar tras doce años de uso. En ese contexto, al abordarse la ausencia de invitación al cumpleaños de Carlo Jr., Borrego expresó: “Es normal que no lo sepa porque no tiene trato con su primo. El núcleo duro para mí es uno y para otras personas es otro. En el mío están mi hermana, mi marido, mis hijos, mi sobrina…” En estas declaraciones mostraba su molestia por la situación, aunque aseguraba comprender la decisión de Alejandra Rubio.

Tal como publicó el medio, Rubio reaccionó con sorpresa a la polémica. Explicó ante la audiencia que nunca tuvo la intención de excluir a ningún miembro de la familia, e indicó que el reducido espacio de su domicilio la llevó a organizar un encuentro íntimo: “No era mi intención, pero mi casa no da para más, mi casa es pequeñita…” Insistió en que no se refirió a ningún “núcleo duro” al organizar la fiesta y detalló que los únicos invitados fueron sus padres, los padres de Carlo Jr., Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole.

Según reportó el medio, Rubio aclaró la composición de su círculo más íntimo, asegurando que para ella su tía Carmen y su primo también forman parte de él. Explicó que optó por una celebración pequeña y que esto no tiene relación con la existencia de problemas familiares. Declaró: “No voy a hacer un cumpleaños grande. Somos muy poca gente porque mi casa no da para más”. Alejandra Rubio remarcó, según consignó el mismo medio, que lamenta la magnificación de la situación: “Qué pena que todo sea un problema. Tengo la sensación de que siempre es un problema por todo, y la vida es mucho más fácil. Yo no excluyo a Carmen para nada, no es decir no te invito porque no quiero que vengas, no tiene nada que ver”.

El medio también detalló que Rubio enfatizó que, debido al carácter íntimo de la celebración, tampoco su hermano pudo acudir al evento: “El cumpleaños será tan íntimo que no viene ni mi hermano, que es mi hermano”. Durante la retransmisión, la presentadora y las colaboradoras del programa intentaron ahondar en los sentimientos de Borrego, mencionando que su afección tendría más relación con su hermana Terelu Campos, pero Alejandra negó que existiera un trasfondo más profundo.

Rubio explicó, según recogió el medio, que siempre trata de evitar conflictos y buscar la armonía dentro de su entorno: “Siempre intento remar a favor de obra, callarme todo, si alguien hace ciertas cosas me callo, me sigo callando porque es mi familia y todos cometemos errores y no somos perfectos. Yo quiero que todo vaya fenomenal y no entiendo porque hay un problema porque he dicho que no viene mi tía, mi primo, mi hermano… Es que no viene nadie”.

Respecto al estado actual de su relación con Carmen Borrego, Alejandra Rubio sostuvo que la considera como una relación normal y expresó su afecto por su tía. También confirmó en el programa televisivo que las festividades navideñas reunirán a toda la familia: “En Navidad cenaremos todos juntos”. Finalizó este debate televisivo asegurando que su intención nunca fue herir a ningún familiar: “No era mi intención hacer sentir mal a nadie. Intentaré mejorar. A la siguiente haré una fiesta por todo lo alto para que todo el mundo esté contento”, dijo con ironía, según reprodujo el medio.

Mientras tanto, Carmen Borrego, consultada en el plató del mismo programa, reiteró que para ella el núcleo de la familia incluye a su hermana, su marido, sus hijos y su sobrina, pero lamentó las palabras de Alejandra Rubio refiriéndose a la decisión de no invitarla ni a ella ni a su hijo. Según reportó el medio, Borrego admitió que nunca esperó ser invitada, pero consideró innecesaria la forma en que se comunicó la decisión.

La situación se desarrolló en medio de la preocupación de Borrego por la salud de su hijo José María Almoguera. Al divulgarse que el marcapasos que porta Almoguera desde hace doce años había comenzado a mostrar fallas y requería ser reemplazado de manera urgente, Borrego centró gran parte de su intervención televisiva en la atención médica de su hijo, aunque también se enfrentó a preguntas sobre sus vínculos familiares y su participación en los eventos sociales del clan.

A través de estos intercambios, la dinámica entre las familias Campos y Borrego quedó nuevamente expuesta en televisión, dando pie a diversas interpretaciones sobre la cercanía y las posibles tensiones. Tanto Rubio como Borrego, según plasmó el medio, buscaron explicar sus respectivos puntos de vista y defender su postura ante la atención mediática que sus declaraciones suscitaron.