AECOC lanza su plataforma para consultar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de valor

La plataforma desarrollada por AECOC utiliza como modelo una herramienta previa lanzada por Alcampo para el seguimiento de emisiones de sus proveedores. Según informó AECOC a través de un comunicado, este nuevo espacio digital amplía el alcance de la versión inicial al facilitar no solo la consulta de datos ambientales, sino también la gestión centralizada y estandarizada de la huella de carbono de empresas en toda la cadena de suministro.

El lanzamiento de la plataforma ‘AECOC Huella de Carbono’ representa una apuesta por mejorar la transparencia y simplificar los procesos de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dentro del sector del gran consumo. Tal como publicó AECOC, el objetivo principal de esta herramienta digital es contribuir a que fabricantes, distribuidores y otros agentes de la cadena de valor avancen en los compromisos de descarbonización, además de unificar la metodología de medición de emisiones e intercambio de datos ambientales bajo un entorno común para proveedores y clientes.

De acuerdo con la información difundida por AECOC, la plataforma introduce dos modalidades de usuario diferenciadas: publicadores y suscriptores. Los publicadores, conformados principalmente por empresas proveedoras, pueden cargar la información relativa a la huella de carbono de sus operaciones en un único punto de acceso, lo que facilita que todos sus clientes accedan a datos fiables y homogéneos. El sistema, explicó el medio, admite de forma voluntaria la incorporación de emisiones de Alcance 3 —aquellas indirectas en la cadena de valor que no provienen directamente de las actividades controladas por la empresa— y contempla también la posibilidad de notificar los objetivos y planes de reducción de emisiones, así como su grado de avance, los cuales pueden validarse por entidades externas para garantizar su fiabilidad.

Por otro lado, los suscriptores, que incluyen principalmente empresas distribuidoras y diferentes tipos de clientes, tienen la capacidad de consultar información centralizada y estandarizada sobre las emisiones publicadas por sus proveedores. Esta consulta puede realizarse tanto de manera global como segmentada, permitiendo filtrar los datos por marca o año para una mayor precisión. Este acceso a inventarios verificados resulta fundamental para que las empresas puedan calcular de forma exacta sus propias emisiones de Alcance 3 e implantar estrategias de reducción en toda la cadena de valor, según detalló AECOC.

El medio AECOC agregó que, además de las funciones de consulta y publicación, la plataforma integra un servicio de soporte técnico y de formación sobre el cálculo de emisiones, orientado especialmente a aquellas compañías que aún no disponen de inventarios propios certificados de GEI. De esta manera, se busca acompañar a las empresas en todos sus niveles de avance respecto al registro y gestión de su huella ambiental, disminuyendo las barreras técnicas que dificultan la recopilación y reporte de estos datos.

Asimismo, AECOC subrayó que la creación de este entorno digital común responde a la necesidad, cada vez más relevante para las empresas, de cumplir con marcos regulatorios y objetivos ambientales exigidos por organismos nacionales e internacionales. Mediante la estandarización de la comunicación y reporte de datos ambientales, la asociación afirma que la plataforma permitirá una mayor comparabilidad y validación de las acciones de reducción de emisiones propuestas en la industria de gran consumo.

El comunicado enfatiza que asegurar la consistencia de los datos y la validación por terceras partes externas contribuye a crear confianza tanto entre las empresas como entre los actores regulatorios y los consumidores. Según AECOC, la plataforma desempeñará un papel clave en la consolidación de una cultura de gestión ambiental basada en la transparencia y en la verificación rigurosa de los avances en materia de descarbonización.

De acuerdo con la información publicada por AECOC, la herramienta no solo busca facilitar el cumplimiento de normativas ambientales, sino también proporcionar una referencia centralizada para buenas prácticas y favorecer la cooperación sectorial en la lucha contra el cambio climático. La organización destaca que la digitalización de la gestión de datos sobre emisiones es un paso relevante hacia la transformación sostenible del sector, permitiendo a empresas de cualquier tamaño sumarse, avanzar y reportar sus progresos de forma homogénea y verificable.

La plataforma entra en funcionamiento en un contexto en el que la presión por reportar y reducir las emisiones de GEI afecta al conjunto de la cadena de valor alimentaria, comercial y de distribución, y donde el acceso ágil a información validada se convierte en un factor decisivo para la toma de decisiones y la elaboración de estrategias ambientales. Por último, AECOC reiteró que continuará ampliando el soporte técnico y ofreciendo formación específica para democratizar el acceso a herramientas de medición y gestión de la huella de carbono entre todas las empresas implicadas en la cadena de gran consumo.