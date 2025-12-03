Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand, junto a la presentadora británica Samantha Johnson, asumirá la conducción de la gala inaugural del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que reunirá a doce grupos de cuatro selecciones en un formato sin precedentes, según publicó la FIFA. Este evento, que tendrá lugar el viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., adoptará una dimensión especial al combinar figuras de alto perfil del deporte norteamericano, líderes políticos de Estados Unidos, México y Canadá, y representantes del entretenimiento. La noticia principal radica en la participación de Eli Manning, dos veces campeón de la Super Bowl, quien abrirá la ceremonia dando la bienvenida tanto a invitados como a asistentes, en una cita que marca la primera vez que el Mundial contará con 48 equipos.

Tal como consignó la FIFA, la ceremonia destacará la inclusión de personalidades legendarias de deportes distintos al fútbol, como Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (NHL), Aaron Judge (MLB) y Shaquille O’Neal (NBA), quienes tendrán un rol destacado en el desarrollo del sorteo. Este enfoque obedece a la estrategia de la organización por conectar el fútbol con audiencias que históricamente se han identificado con disciplinas deportivas tradicionales en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la publicación de la FIFA, la intervención de estos atletas busca expandir el atractivo del certamen, reflejar la diversidad cultural y potenciar la proyección internacional de la Copa Mundial, especialmente en países donde el fútbol compite con otros deportes mayoritarios.

Según informó la FIFA, la gala contará con la participación de líderes políticos al máximo nivel, entre quienes destacan el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La representación canadiense también estará presente, evidenciando la colaboración trinacional que define a esta edición de la Copa Mundial. Estos asistentes subrayan el carácter institucional y la relevancia diplomática del evento, mostrándolo como una plataforma de cooperación continental junto a su faceta deportiva.

El medio oficial de la FIFA detalló que la conformación de los doce grupos se realizará sobre la base del nuevo formato de 48 selecciones, un cambio sustancial respecto a las ediciones anteriores del torneo. Esta ampliación persigue un objetivo doble: aumentar la representación de equipos de diversos continentes, y diversificar tanto los enfrentamientos como el interés global en la competencia. Las nuevas sedes abarcarán varias ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, aumentando la participación y el alcance geográfico del campeonato.

Tom Brady, que suma siete títulos de la Super Bowl con la NFL; Wayne Gretzky, ganador de la Copa Stanley en cuatro ocasiones y miembro del Salón de la Fama de la NHL; Aaron Judge, figura de los Yankees de Nueva York y siete veces integrante del equipo ideal de las Grandes Ligas de Béisbol; y Shaquille O’Neal, también miembro del Salón de la Fama de la NBA con cuatro campeonatos ligueros, participarán activamente en el evento. Según la FIFA, su presencia forma parte de la iniciativa para asociar el fútbol a los referentes deportivos que han moldeado la cultura del deporte norteamericano, favoreciendo el intercambio y la integración entre distintas audiencias.

La federación internacional explicó que este encuentro ha sido diseñado no solo como un evento deportivo, sino también como un espacio de convergencia para líderes gubernamentales, figuras mediáticas y deportistas de reconocido prestigio. Oficiales de la FIFA mencionaron que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ha sido seleccionado por su capacidad para albergar a un público numeroso y diverso, al tiempo que proporciona recursos escénicos y audiovisuales apropiados para resaltar los valores culturales y de espectáculo presentes en esta edición del sorteo mundialista.

Durante la ceremonia, según explicitó la FIFA, no solo se establecerán los emparejamientos de la primera fase del torneo, sino que además se buscará promover la interacción entre distintas culturas deportivas. La estrategia organizativa apunta a instaurar al evento como una cita relevante no solo en el contexto futbolístico, sino dentro del panorama general del deporte y el entretenimiento en América del Norte. En este sentido, la presencia de personalidades como Manning, Brady, Gretzky, Judge y O’Neal responde a la intención de incrementar la notoriedad del certamen más allá de los habituales aficionados al fútbol, incorporando a audiencias familiarizadas con otras disciplinas.

La FIFA sostuvo que el evento servirá como una vitrina para exhibir el alcance multinacional y multicultural del Mundial 2026, así como un reflejo de la colaboración entre los tres países anfitriones. Asimismo, la presencia conjunta de mandatarios y representantes de distintos sectores pretende demostrar la integración y cooperación que caracteriza al certamen en esta ocasión.

El sorteo representa el punto de arranque formal para equipos, federaciones y seguidores, quienes conocerán los emparejamientos y el camino de cada selección a partir de esa jornada, según reportó la FIFA. La dimensión mediática del evento se verá reforzada por la alineación de figuras ilustres de variados ámbitos, consolidando el acto como un referente de integración de disciplinas y públicos diversos, en línea con la visión de la federación internacional para esta nueva etapa del torneo más seguido del planeta.