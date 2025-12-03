Planas asegura poder consumir productos del cerdo y que se trabaja con "contundencia" ante la peste porcina

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la población con los casos de peste porcina africana, recordando que se pueden consumir productos de porcino sin ningún riesgo al tiempo que se está trabajando con "contundencia" para erradicar el foco de peste porcina africana que se ha dado en la zona de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

"Estamos trabajando muy bien con las administraciones y también con el sector del porcino para erradicar con contundencia este foco. Pido tranquilidad y serenidad al sector y a los ciudadanos, que se puede continuar consumiendo productos porcinos, carne fresca y productos transformados porque no hay ningún riesgo", ha asegurado Planas en declaraciones al programa 'La hora de la 1', de Televisión Española, que recoge Europa Press.

El titular del ramo ha recordado que actualmente se han encontrado 40 cadávares de jabalíes muertos en la zona perimetrada, de los cuales nueve han dado positivo, destacando que "no hay ningún positivo" en las granjas porcinas de la zona, donde los ganaderos están aplicando las medidas de bioseguridad.

"Estábamos preparados, lo fundamental es aislar del foco cualquier explotación y por eso trabajamos con contundencia y determinación para erradicar el virus", ha explicado.

De esta forma, Planas ha destacado la colaboración y coordinación que se está dando entre todas las Administraciones y el sector porcino en esta crisis, así como la "absoluta transparencia" con la que se está trabajando e informando sobre las novedades del caso.

Además, España sigue trabajando para mitigar el impacto de las exportaciones del sector porcino en los mercados exteriores, donde se exporta a 104 países y hay 24 protocolos de regionalización "muy claros" como el de China, donde el mercado se mantiene excepto la provincia de Barcelona, por lo que se puede exportar "sin ningún problema".

"Ayer tuvimos la buena noticia de que Reino Unido aplica la misma demarcación europea y estamos en contacto con Canadá, que tiene regionalización pero nos pide explicaciones adicionales, trabajaremos con los demás, teniendo en cuenta que hay destinos y productos, lo que vamos hacer es unir técnica, diplomacia y la defensa del sector porcino", ha reiterado.

En este contexto, Planas ha destacado que juega un papel importante que España "tiene una reputación de que cumple las normas". "Pero hemos dejado el estatus de país libre de peste porcina africana que solo recuperarmos 12 meses cuando se haya extingido el último foco", ha explicado.

Por último y tras la petición de su comparecencia por parte del PP, Planas ha recordado que "no hay ningún problema" ya que éste es un Gobierno "transparente que trabaja para el sector", mientras que respecto a la petición de reunirse con los consejeros de las CCAA, ha reiterado que lo hará de nuevo esta tarde por videoconferencia.