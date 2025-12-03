La Fundación La Caixa otorga ayudas a 97 escuelas españolas para proyectos de mejora educativa

La Fundación La Caixa, a través de la Convocatoria EduCaixa, ha otorgado ayudas de 5.000 euros a 97 centros educativos de toda España para diseñar e implementar proyectos de mejora educativa para "mejorar el aprendizaje y promover la equidad en las aulas".

La jornada de clausura de esta segunda convocatoria se ha celebrado en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona, en un acto que ha reunido a los docentes responsables de los proyectos seleccionados, informa la fundación en un comunicado este miércoles.

Las propuestas seleccionadas están respaldadas por evidencias científicas y abordan temas como las habilidades de alfabetización, la educación socioemocional o el comportamiento del alumnado, y se prevé que estos proyectos lleguen a 1.200 docentes y a 18.000 alumnos.

La directora del Departamento de Educación de Fundación La Caixa, Maria Espinet, ha asegurado que creen en la capacidad transformadora de la educación y por eso trabajan para garantizar una educación de calidad para todos los alumnos: "Apostamos por la educación como palanca de cambio social, convencidos de que es clave para construir un futuro más justo e inclusivo".

Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros educativos cuentan con las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), un referente internacional en el uso de evidencias educativas: estas guías, adaptadas al contexto español por EduCaixa, ofrecen recomendaciones "claras y prácticas" para que el profesorado pueda trasladar los resultados de la investigación a sus aulas.

Entre sus aportaciones destacan consejos para mejorar la convivencia escolar y la conducta del alumnado, estrategias para enseñar matemáticas a estudiantes con dificultades de aprendizaje y orientaciones para fomentar el desarrollo social y emocional en Primaria.