Codelco y Glencore firman un memorándum de entendimiento para construir una fundición de cobre en Chile

La empresa estatal chilena Codelco ha firmado un memorándum de entendimiento con el gigante que comercializa materias primas Glencore para construir y operar una nueva fundición de cobre en la región de Antofogasta (Chile), según informó Codelco en un comunicado.

El proyecto contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la nueva planta, que contará con una capacidad estimada de procesamiento de 1,5 millones de toneladas métricas secas (TMS) anuales, además de estándares operativos y ambientales sólidos.

Dentro de este acuerdo, Codelco se compromete a negociar un contrato de suministro de concentrado de cobre por hasta 800.000 TMS anuales durante un período mínimo de una década, si bien se podría extender por diez años más si así lo acuerdan ambas compañías.

El memorándum establece el marco para la preparación de un estudio de prefactibilidad por parte de Glencore y la negociación de acuerdos definitivos.

En concreto, y según el calendario avanzado, dicho estudio deberá entregarse antes del 31 de mayo de 2026 y será Codelco quien decide si acepta o rechaza esta propuesta.

En caso afirmativo, los acuerdos finales se firmarán y se ejecutarán los estudios de ingeniería para la factibilidad y permisos en 2027 con el objetivo de que el proyecto ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al año siguiente.

De esta manera, el cronograma proyecta que la construcción de la fundición comience en 2030 y que la infraestructura entre en operaciones entre el 2032 y el 2033.

"La proximidad de la nueva fundición a otras empresas productoras de cobre proporcionará ventajas logísticas, flexibilidad operativa y la posibilidad de capturar valor agregado al refinar concentrados cerca de la fuente productiva", señaló el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

