Cayetana Guillén Cuervo, su rotundo mensaje tras su polémica con Amaia Montero: "Puedo meter la pata pero soy leal"

Íntima amiga de Amaia Montero desde hace años, hasta el punto de que la cantante es la madrina de su único hijo, Leo, Cayetana Guillén Cuervo cometía un desliz al revelar ante las cámaras el regreso de la donostiarra a 'La Oreja de Van Gogh' el pasado abril. Una gran noticia para los fans de la banda, pero un error imperdonable para la 'reina del pop', que dolida y muy enfadada decidía bloquear a la actriz por haber confirmado antes de tiempo su vuelta 18 años después al grupo que la lanzó al estrellato.

No fue hasta 6 meses después, este octubre, cuando 'LODVG' anunció 'oficialmente' que Amaia volvía a ser su voz tras la polémica salida de Leire Martínez un año antes. Y en todo este tiempo la postura de la hija de Fernando Guillén y Gemma Cuervo ha sido siempre la misma: no volver a pronunciar una palabra sobre este tema respetando el deseo de Amaia de que su entorno más cercano no hable sobre ella.

Y así lo ha vuelto a dejar claro en su reaparición junto a su peluquero y amigo Alberto Cerdán en la fiesta de presentación de los nuevos perfumes UFC, cuando se ha cerrado en banda a responder cualquier pregunta relacionada con la cantante y su nueva etapa al frente de 'La Oreja'.

"No, no voy a hablar de nada de eso. Yo estoy bien, yo estoy bien, pero sin referencia a nada, estoy bien. Yo estoy bien, tengo a mi hijo, tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, tengo a mis amigos, tengo a mi equipo, tengo a mi chico, estoy bien, pero no te voy a contestar nada de ese tema, amor. Entiendo que me lo preguntes, pero no..." ha expresado conteniendo la emoción.

Sin nombrar a Amaia, ni revelar si han retomado su relación, Cayetana sí ha reivindicado que "para mí mis amigos son mi identidad y es lo más importante del mundo. Soy una persona muy, muy leal, que puedo meter la pata... Pero que soy una persona muy leal, y a mi no me mueve nadie de mi lealtad con mi gente".

Por eso, y a pesar de que no ha querido decir nada sobre la cantante, sí ha respondido con un revelador "le deseo lo mejor del mundo, con los ojos cerrados, con todo mi corazón", que "todo el mundo que afronta un proyecto importante tenga lo mejor en 2026".

