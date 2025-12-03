Agencias

Alemania será la sede de la Eurocopa Femenina de 2029

Alemania acogerá la Eurocopa Femenina 2029 de fútbol tras ser elegida por la UEFA en un proceso en el que también participaron como aspirantes a sede Polonia y la candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia, según anunció este miércoles el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, en una ceremonia especial sin puntos intermedios en el lead.

Ceferin agradeció "el trabajo incansable y el compromiso" de las tres delegaciones y subrayó que cada propuesta mostró "visión y un trabajo en equipo excepcional entre federaciones nacionales, gobiernos y expertos locales, inspirados por el listón marcado por Suiza el pasado verano". El presidente de la UEFA felicitó a Alemania y aseguró que esperan "un torneo inolvidable en el verano de 2029".

El campeonato, que contará con 16 selecciones, se disputará en estas ocho sedes: Colonia (Cologne Stadium), Dortmund (BVB Stadion Dortmund), Düsseldorf (Düsseldorf Arena), Fráncfort (Frankfurt Arena), Hannover (Niederachsenstadion), Leipzig (Leipzig Stadium), Múnich (Munich Football Arena) y Wolfsburgo (Wolfsburg Arena).

El Comité Ejecutivo de la UEFA también designó a las anfitrionas de varias fases finales juveniles: Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA (Bélgica 2028 y Turquía 2029), Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA (Portugal 2028 e Italia 2029), Campeonato de Europa Masculino Sub-17 de la UEFA (Lituania 2028 y Moldavia 2029) y Campeonato de Europa Masculino Sub-19 de la UEFA (Chequia 2027, Bulgaria 2028 y Países Bajos 2029).

La próxima reunión del Comité Ejecutivo tendrá lugar el 11 de febrero de 2026 en Bruselas, en vísperas del 50º Congreso Ordinario de la UEFA.

