Simeone: "Me voy con muchas cosas positivas pese al 3-1"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó tras la derrota por 3-1 en el Spotify Camp Nou contra el FC Barcelona que se marcha "con muchas cosas positivas", convencido de que su equipo compitió "muy bien" pese al marcador y de que generó fases de dominio y ocasiones para haber sacado más, además de recordar que para pelear por títulos "hay que enfrentarse a equipos que juegan muy bien".

"No me detengo en las rachas, me detengo en el partido. Me voy contento con el partido que hizo el equipo, en todo momento competimos bien. Arrancamos con determinación, con buenas presiones, con el gol. Ellos fueron encontrando lugares para hacernos daño, pases entre líneas por dentro, pudimos hacerlo mejor pero ellos son muy buenos en esas transiciones por dentro", aseguró en rueda de prensa.

Además, señaló que en el segundo tiempo empezaron mejor, en la línea del primero. "El equipo empezó a hacerse más dueño del partido, a jugar en campo rival, con situaciones de gol en las que no tuvimos la consistencia que se pide y no aparece a veces. Nos vamos perdiendo un partido 3-1, el tercer gol está fuera de lo que pasó en el partido, pero está. Me voy con muchas cosas positivas de cara a lo que viene", comentó.

El técnico argentino asumió que "el resultado siempre es el resultado", que es "justo porque hicieron tres goles y nosotros uno", pero valoró el esfuerzo de un Atlético que "trabajó, buscó y compitió contra un equipo que juega muy bien", recordando que "para ganar alguna competición en algún momento te vas a encontrar con estos equipos que son muy buenos".

Simeone también defendió a Julián Álvarez, "un futbolista que siempre ha rendido a un nivel altísimo", pese a estar algo discreto en Barcelona y al que justificó porque "es persona y es humano", además de considerar que el partido fue "bueno para ver", con fases de dominio y alternativas para ambos.

"Empezamos muy bien, ellos tuvieron transiciones, tuvieron el empate, nosotros también en algún contragolpe... Fue un buen partido en general. Te soy sincero, digo lo que me sale y lo que siento; me gustó el equipo. Estoy tranquilo porque los chicos compitieron, presionaron... El año pasado ganamos 1-2 y merecieron ganar ellos 5-2, y hoy merecimos llevarnos algo mejor pero no pudimos hacerlo", resumió.

