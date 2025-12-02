Agencias

Raphinha: "Son tres puntos importantes que pueden decidir una liga"

El jugador del FC Barcelona Raphinha destacó la capacidad de remontada de su equipo, sabiendo que el partido contra el Atlético sería difícil, para sacar "tres puntos importantes que pueden decidir una liga", después del 2-1 este sábado en el Camp Nou.

"Creo que lo importante es creer en el trabajo. Sabemos que hay muchos paridos que esto puede pasar también y tenemos que estar preparados para remontar. Lo estamos trabajando muy bien. Este es el espíritu que tenemos que tener", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Creo que la confianza la vamos cogiendo partido a partido. Sabíamos que este era clave para la Liga. Son tres puntos importantes que pueden decidir una liga. Como todos los otros. Si puntuamos partido a partido al final nos irá mucho mejor", añadió

El atacante confesó que no se lamentaron porque el Atlético empezó por delante. "Son cosas que pueden pasar. Podemos encajar un gol pero hay que tener la cabeza bien para poder remontar un partido como este. Sabíamos de la dificultad de este partido y que nos podía pasar como el año pasado, que ellos marcasen primero", afirmó.

"Pienso que cuanto más presionemos arriba más cerca de la portería rival estamos. Si podemos recuperar el máximo de balones ahí cerca, tendremos más opciones anotar goles", añadió.

Por otro lado, Raphinha confesó que está buscando la forma física tras lesión. "Estoy buscando mi mejor versión física. Lo he notado hoy, un poco de cansancio. He pedido el cambio porque no podía más. Tanto yo como Pedri, pero tenemos jugadores de mucha calidad que pueden estar en el campo", apuntó.

