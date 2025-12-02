Observatorio Europeo Astral (ESO) firma un acuerdo para el instrumento MOSAIC en el telescopio más grande del mundo

El Observatorio Europeo Astral (ESO) ha firmado un acuerdo con un gran consorcio internacional para el diseño y la construcción del espectrógrafo multiobjeto (MOSAIC), el espectrógrafo puntero que se instalará en el Extremely Large Telescope (ELT).

Capaz de medir la luz de más de doscientas fuentes al mismo tiempo, MOSAIC se utilizará para rastrear el crecimiento de las galaxias y la distribución de la materia desde el Big Bang hasta la actualidad, según ha informado la Universidad Complutense de Madrid.

El acuerdo ha sido firmado en Garching (Alemania) por el director general de ESO, Xavier Barcons, y Alain Schuhl, director general adjunto de Ciencia del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, la institución que lidera el consorcio MOSAIC.

También han asistido la investigadora principal de MOSAIC, Roser Pello, del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, y el coinvestigador principal, Mathieu Puech, del Observatorio de París, además de otras personalidades de la ESO, el CNRS y el consorcio MOSAIC.

MOSAIC es un potente espectrógrafo: un instrumento que divide la luz en sus longitudes de onda componentes para que los astrónomos puedan determinar propiedades importantes de los objetos astronómicos, como su composición química o su temperatura.

El instrumento utilizará el campo de visión más amplio posible que ofrece el ELT, funcionando tanto en luz visible como en infrarrojo cercano, y podrá analizar la luz de más de doscientos objetos simultáneamente.

MOSAIC llevará a cabo el primer inventario exhaustivo de la materia en el Universo primitivo, desvelando cómo se distribuye la materia dentro y entre las galaxias y avanzando considerablemente nuestra comprensión de cómo se formaron y evolucionaron las galaxias actuales. También podrá observar de cerca el gas que rodea a las galaxias e identificar los elementos químicos que contiene.

El ELT de ESO se encuentra actualmente en construcción en el desierto de Atacama, en Chile, un lugar único en la Tierra para observar los cielos.

Cuando vea la primera luz técnica a finales de esta década, el ELT revolucionará lo que sabemos sobre nuestro Universo y nos hará replantearnos nuestro lugar en el cosmos.