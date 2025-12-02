Agencias

Los talibán ejecutan en un recinto deportivo de Afganistán a un hombre condenado por asesinato

Las autoridades instauradas en Afganistán por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han ejecutado este martes en público en un recinto deportivo de la provincia de Jost (este) a un hombre condenado por asesinato.

El Tribunal Supremo afgano ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el hombre fue sentenciado por el asesinato de un hombre y ha defendido que la sentencia ha sido ejecutada después de que fuera ratificada por el líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada.

Asimismo, ha resaltado que la pena capital ha sido llevada a cabo ante varios altos cargos provinciales y ante la presencia de los familiares de la víctima.

Naciones Unidas ha reclamado en varias ocasiones a los talibán que establezcan una moratoria de la pena de muerte, como paso previo a su abolición, si bien el grupo fundamentalista ha hecho oídos sordos, en medio del endurecimiento del código legal afgano y el reinicio de los castigos corporales como los latigazos desde su toma del poder hace más de cuatro años.

EuropaPress

