Barcelona, elegida como Capital europea de la Navidad 2026

La entrega oficial del reconocimiento a Barcelona como Capital Europea de la Navidad 2026 se desarrollará el 13 de diciembre en Vilna, Lituania, en el marco de una ceremonia prevista por la organización European Capital of Christmas. Según detalló el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, tras esta designación la ciudad tendrá la responsabilidad de coordinar un programa de actividades dedicado a la capitalidad, en el que se espera una activa colaboración de la ciudadanía.

De acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento y difundida por la organización European Capital of Christmas, la capital catalana fue seleccionada para la edición de 2026 dentro de la categoría reservada a ciudades de más de 100.000 habitantes. El jurado de este premio valoró el modo en que Barcelona ha apostado por mantener y actualizar sus tradiciones decembrinas, integrando una marcada multiculturalidad y promoviendo la participación comunitaria durante las festividades. El galardón, auspiciado por la Unión Europea y gestionado por una organización sin ánimo de lucro, reconoce a municipios que ejecutan proyectos navideños que contribuyen a la proyección de los valores culturales europeos.

Tal como consignó el consistorio barcelonés, el dictamen del jurado subraya que “el paisaje navideño de Barcelona se enriquece con siglos de historia, arte y tradiciones”, en referencia a la manera en que coexisten las costumbres locales públicas y familiares con una identidad urbana abierta a múltiples procedencias. Las actividades y eventos que se celebran durante la temporada navideña en Barcelona, según el comunicado municipal, constituyen una referencia para otros entornos urbanos que buscan integrar su legado patrimonial con una sociedad plural.

En ediciones paralelas, la European Capital of Christmas otorgó también el galardón en la categoría de ciudades de hasta 100.000 habitantes al municipio de Wels, en Austria, mientras que el reconocimiento en la sección para localidades de menos de 10.000 habitantes fue para Kirkop, en Malta. Según confirmó la propia organización, todas las ciudades distinguidas participarán también en la ceremonia de Vilna, donde intercambiarán experiencias y modelos de programación cultural navideña.

Barcelona tomará el testigo de otras ciudades europeas galardonadas en años anteriores y, según señaló el Ayuntamiento en declaraciones recogidas por la organización, pondrá en marcha un calendario de actos abiertos a la ciudadanía. Estas actividades incluirán tanto manifestaciones tradicionales como iniciativas contemporáneas, con el propósito de proyectar internacionalmente la dimensión social y comunitaria de las fiestas.

El distintivo de Capital Europea de la Navidad busca fomentar la cooperación y la transmisión de modelos de convivencia, haciendo visible la importancia que la celebración navideña adquiere en la construcción de una identidad europea inclusiva. Según describió el comunicado municipal tras el fallo del jurado, Barcelona ve reforzada su posición como referente en la articulación de propuestas culturales vinculadas a las festividades decembrinas, así como en la promoción de la diversidad y la implicación vecinal en los espacios públicos durante estas fechas.