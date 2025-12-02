¿Adiós a la secadora? La función del aire acondicionado que quita la humedad y puede secar la ropa en menos de 2 horas

El método para secar la ropa dentro del hogar durante los días de lluvia o baja temperatura puede variar, pero pocos conocen que el modo "dry", presente en los aires acondicionados modernos, desempeña un papel esencial en acelerar este proceso. Según informó Arte y Clima en su blog, este ajuste reduce considerablemente los niveles de vapor de agua en el ambiente, lo cual beneficia tanto el secado de prendas como la calidad del aire interior. Este recurso tecnológico permite que la ropa quede lista en una o dos horas, afirma el especialista en electrodomésticos Jose Manuel Pineda, sin requerir una secadora convencional.

Tal como publicó Arte y Clima y confirmó Pineda, la función "dry" resulta útil cuando tender prendas al exterior se vuelve inviable debido a condiciones climáticas adversas. Alternativas como los ventiladores y el incremento de la calefacción presentan ciertas limitaciones, pero la reducción directa de la humedad ambiental acelera notoriamente la eliminación de agua contenida en los tejidos. El aire acondicionado actúa de manera similar a un deshumidificador: conduce el aire de la habitación por sus bobinas frías, condensa el vapor de agua presente y lo evacúa al exterior, produciendo un ambiente mucho más seco dentro de la estancia.

Para utilizar este sistema, el medio Arte y Clima explicó que resulta suficiente con colocar el tendedero con ropa frente al aire acondicionado y mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada de aire húmedo. El proceso requiere únicamente la activación del modo "dry" en el mando a distancia, fácilmente identificado por el término "dry" o un icono en forma de gota de agua. El equipo entonces inicia su función de extracción de humedad. Es recomendable verificar periódicamente que el aparato mantenga la función "dry" en funcionamiento continuo durante todo el periodo necesario para el secado eficiente de las prendas. Si el equipo experimenta fallos en este modo, puede ser imprescindible el diagnóstico de un profesional.

El medio destacó también que la reducción de humedad a través de esta opción tecnológica conlleva beneficios para la salud y la conservación del hogar. El ambiente más seco genera una atmósfera más fácil de respirar y tiende a disminuir la presencia de ácaros, esporas de hongos y bacterias, factores vinculados comúnmente a reacciones alérgicas o a problemas respiratorios. Además, la limitación de humedad en interiores previene el desarrollo de moho y deterioro en paredes y muebles.

Sin embargo, la función "dry" usada en los aires acondicionados no sustituye por completo a los deshumidificadores. Estos equipos han sido diseñados con el propósito exclusivo de eliminar grandes cantidades de vapor de agua en períodos cortos y con alta eficiencia energética. En cambio, el modo "dry" de los aires acondicionados realiza una labor análoga, pero con menor capacidad extractora y un consumo eléctrico más elevado si se emplea durante periodos extensos, según reiteró Arte y Clima.

Pineda recomendó el uso de este método en temporadas lluviosas o cuando el secado por medios convencionales resulta impráctico, remarcando que la tecnología incorporada en modelos modernos de aire acondicionado puede representar un sustituto práctico para la secadora tradicional, específicamente en el contexto de hogares que buscan soluciones rápidas y eficientes sin recurrir a electrodomésticos adicionales. Recalcó, además, que es fundamental preservar un equilibrio en el uso del modo "dry", ya que la exposición prolongada a ambientes excesivamente secos puede tener consecuencias para la salud o el mobiliario.

Según lo reportado por Arte y Clima y el experto consultado, la modalidad de los aires acondicionados para reducir humedad constituye una solución temporal y práctica para el secado de prendas, incorporándose como una alternativa útil en la gestión doméstica cuando las condiciones meteorológicas limitan el secado al aire libre.