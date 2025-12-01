Agencias

Netflix ya no permite retransmitir desde el móvil con Google TV Streamer y televisores con Google TV

Un cambio reciente en Netflix ha retirado la posibilidad de transmitir los programas desde el 'smartphone' a "la mayoría de televisores y dispositivos de 'streaming' para TV", que parece afectar a los modelos más recientes que tienen su propio mando.

Algunos usuarios de Netflix retransmiten el contenido que ven directamente desde su teléfono móvil al televisor, bien porque el televisor es antiguo y necesitan un dispositivo tipo Chromecast para verlo en una pantalla más grande o porque les resulta más fácil navegar en este plataforma con el 'smartphone'.

En las últimas semanas, una parte de ellos ha notado que el botón que permite esta retransmisión ('Enviar contenido'), ha desaparecido de la aplicación móvil, como han comentado en foros como Reddit.

Su desaparición responde a un cambio reciente introducido por Netflix, del que la compañía informa en su página de Ayuda: "Netflix ya no admite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de 'streaming' para TV. Tendrás que usar el mando a distancia físico del televisor o dispositivo de 'streaming' para TV para navegar por Netflix".

El cambio afecta a los modelos de televisor y dispositivos de retransmisión más actuales, como los televisores con Google TV o el Google TV Streamer que tiene su propio mando. En cambio, los modelos antiguos de Chromecast y los televisores con Google Cast lo mantienen.

Además, Netflix señala que la retransmisión tampoco está disponible para el plan de suscripción con anuncios.

