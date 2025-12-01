Agencias

Muere un palestino en un ataque del Ejército de Israel en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos un palestino ha muerto este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio gazatí de Zeitun, situado en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

La víctima ha sido identificada como Muhamad Nasr Siam y ha fallecido tras el impacto de un dron cerca la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza, según ha informado el diario 'Filastin', afín a Hamás.

Las autoridades de la Franja, controladas por Hamás, sitúan en más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre. En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 70.103, mientras que los heridos se sitúan en 170.985.

