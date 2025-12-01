Isa Pantoja tiende la mano a su madre y a Kiko Rivera: "Les deseo lo mejor, por supuesto"

Isa Pantoja se está tomando su tiempo para decidir si merece la pena dar una oportunidad a Kiko Rivera e intentar un acercamiento familiar después del perdón público del dj en el plató de '¡De Viernes!'. A pesar de que adora a su hermano y le encantaría reconciliarse con él, la peruana tiene miedo de que vuelva a hacerle daño y, tras reconocer que la mayor decepción que se ha llevado en su vida ha sido con el exmarido de Irene Rosales, no sabe si las cosas podrían volver a ser como antes después de todo lo que ha sufrido por sus desplantes.

Mientras tanto, el programa 'Fiesta' ha asegurado que Kiko e Isa podrían reencontrarse para protagonizar juntos la portada de una conocida revista con una exclusiva en la que, además de profundizar y reflexionar sobre su relación, se unirían para arremeter contra Isabel Pantoja y señalar a su madre como la verdadera culpable de su distanciamiento.

Al margen de este tema, sobre el que ha preferido no decir nada, Isa ha asegurado que le desea lo mejor a su hermano: "Sí, sí, eso por supuesto" ha confesado sin aclarar si puede haber reconciliación o no. "Sí, también" ha añadido cuando le hemos preguntado si a su madre también ahora que se rumorea que se va a ir a vivir a Las Palmas antes de abandonar definitivamente España para instalarse en Puerto Rico.