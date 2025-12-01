Agencias

Isa Pantoja tiende la mano a su madre y a Kiko Rivera: "Les deseo lo mejor, por supuesto"

Guardar

Isa Pantoja se está tomando su tiempo para decidir si merece la pena dar una oportunidad a Kiko Rivera e intentar un acercamiento familiar después del perdón público del dj en el plató de '¡De Viernes!'. A pesar de que adora a su hermano y le encantaría reconciliarse con él, la peruana tiene miedo de que vuelva a hacerle daño y, tras reconocer que la mayor decepción que se ha llevado en su vida ha sido con el exmarido de Irene Rosales, no sabe si las cosas podrían volver a ser como antes después de todo lo que ha sufrido por sus desplantes.

Mientras tanto, el programa 'Fiesta' ha asegurado que Kiko e Isa podrían reencontrarse para protagonizar juntos la portada de una conocida revista con una exclusiva en la que, además de profundizar y reflexionar sobre su relación, se unirían para arremeter contra Isabel Pantoja y señalar a su madre como la verdadera culpable de su distanciamiento.

Al margen de este tema, sobre el que ha preferido no decir nada, Isa ha asegurado que le desea lo mejor a su hermano: "Sí, sí, eso por supuesto" ha confesado sin aclarar si puede haber reconciliación o no. "Sí, también" ha añadido cuando le hemos preguntado si a su madre también ahora que se rumorea que se va a ir a vivir a Las Palmas antes de abandonar definitivamente España para instalarse en Puerto Rico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Honduras vota este domingo en pleno estado de excepción y entre acusaciones cruzadas de fraude

La tensión crece ante una crucial jornada electoral en la que se definirá el rumbo político de Honduras, con denuncias de manipulación de resultados, enfrentamientos entre aspirantes y el futuro del país en manos de más de seis millones de votantes

Honduras vota este domingo en

Makoke desvela cómo está su relación con Gonzalo

A pesar de aplazar sus planes de casamiento, la colaboradora afirma sentirse plenamente feliz junto a su pareja, destaca el buen momento que atraviesan y subraya la importancia de priorizar el bienestar de quienes la rodean

Makoke desvela cómo está su

Este centro logístico de Amazon en Illescas está listo para surtir 600.000 productos al día en pleno Black Friday

El complejo MAD 7, ubicado en Toledo, opera con 1.500 empleados, inteligencia artificial y robots para procesar pedidos en tiempo récord, maximizando la eficiencia y adaptándose a los picos de demanda durante campañas comerciales como Black Friday y Navidad

Este centro logístico de Amazon

El Parlamento de Venezuela anuncia una comisión para investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales de EEUU

El Parlamento de Venezuela anuncia

Trump ya ha decidido quién sucederá a Powell al frente de la Fed

Trump ya ha decidido quién