Illa ve la FIL de Guadalajara un "testimonio claro del poder de la cultura" ante los extremismos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerado que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) es un "testimonio claro del poder de la cultura, muy superior al poder del odio" ante la ola de extremismos que quiere apoderarse de las democracias.

En la inauguración del estand de Catalunya en la FIL, ha dicho que ante los que quieren levantar muros apuesta por abrir libros; ante aquellos que pretenden la uniformidad mostrar la diversidad de las culturas y ante los que se vanaglorian de la fuerza del dinero, regalar flores y libros.

"No hay gesto más revolucionario contra el odio que regalar una flor a quien amamos y a quien piensa diferente. No hay gesto más revolucionario que abrir un libro", ha esgrimido el presidente catalán.

"NUEVA ETAPA DE DINAMISMO"

Ha considerado que tanto Catalunya como México viven una "nueva etapa de dinamismo", y ha confiado en que la FIL incida en una renovada fraternidad entre Catalunya y México, y que Barcelona siga siendo puente con Latinoamérica.

Ha afirmado que Catalunya y México están unidos por lazos históricos, culturales, sentimentales y personales, siendo el país azteca tierra de acogida de artistas, escritores y políticos tras la Guerra Civil, y ha recordado que fue en México donde Josep Tarradellas fue elegido presidente de la Generalitat.

Ha pedido aprovechar la presencia de Barcelona como invitada de honor en la FIL para generar "todas las conexiones posibles" y explicar el gran momento que viven la cultura, la literatura, el pensamiento y la gastronomía catalana.

DEL BOOM LATINOAMERICANO AL BOOM CATALÁN

"Queremos que explote un boom catalán y barcelonés en México. Del boom latinoamericano de los 70 al boom barcelonés catalán de esta década en México. Lo tenemos que hacer sin complejos en un viaje de ida y vuelta", ha dicho.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la presencia en la FIL es la acción "más ambiciosa" en la difusión de los autores y editoriales de la ciudad, y ha subrayado el buen momento de la literatura catalana.

Tras inaugurar el estand catalán en la FIL de Guadalajara, Illa, acompañado de Collboni, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y Tixis ha hecho un recorrido por la feria, visitando el pabellón de Barcelona y su librería.

