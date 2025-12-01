Anabel Pantoja reacciona a la posible alianza de Kiko Rivera e Isa Pi en contra de su madre

Novedades en la relación de Kiko Rivera e Isa Pantoja. Después de que el exmarido de Irene Rosales confesase en '¡De Viernes!' que le gustaría tener un acercamiento con su hermana, le pidiese perdón públicamente y confirmase el traumático episodio en el que regó a la peruana en Cantora en pleno diciembre 'azuzado' por su madre al descubrir que la niña -que entonces tenía 16 años- tenía un móvil con el que hablaba a escondidas con su novio, los hijos de Isabel Pantoja podrían reencontrarse en los próximos días.

Aunque el entorno cercano a Isa asegura que todavía está meditando si le da una nueva oportunidad a Kiko porque no quiere volver a sufrir otra decepción y actualmente está en un momento muy feliz con la familia que ha formado con Asraf Beno y sus hijos Alberto y Cairo, el colaborador Saúl Ortiz ha revelado en 'Fiesta' que los hermanos estarían negociando con una conocida revista una exclusiva conjunta en la que no solo produndizarían sobre su relación, sino también sobre su madre, que no quedaría en buen lugar.

¿Veremos este miércoles a Kiko e Isa juntos en portada arremetiendo contra Pantoja? Una información a la que Anabel Pantoja ha reaccionado con absoluta indiferencia y una ligera sonrisa, dejando entrever que es un tema que no le preocupa en absoluto.

Con parches para las ojeras antes de visitar a los habitantes de la casa de Gran Hermano tras convertirse en semifinalista de 'Bailando con las estrellas' -ha sido Jorge González el que ha ganado- la influencer abandonaba su casa sin pronunciarse sobre el posible reencuentro de sus primos vía exclusiva para atacar a su madre.