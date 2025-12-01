Amaia Salamanca y Rosauro Varo reaparecen en el adiós de Joaquín Sabina a Madrid

Llegó el día. A pesar de que sus incondicionales confiaban en que Joaquín Sabina daría un paso atrás en su decisión de retirarse definitivamente de los escenarios, el de Úbeda ha cumplido con su palabra y este domingo 30 de noviembre ha ofrecido en el Movistar Arena de Madrid el último concierto de su vida, el más importante como ha confesado.

A sus 76 años, después de más de 4 décadas de carrera musical, y de ser el autor de algunas de las canciones más icónicas de la música en español, como 'Por el boulevar de los sueños rotos', '19 días y 500 noches', 'Y nos dieron las 10', o 'Pongamos que hablo de Madrid', el artista ha emocionado hasta las lágrimas al público que abarrotó el pabellón madrileño con un emotivo repaso a su trayectoria musical en su adiós a los escenarios en el que no faltó ninguno de sus grandes éxitos.

Como no podía ser de otro modo, han sido varios los rostros conocidos que han querido estar presentes en esta noche histórica en la que Sabina se ha retirado para siempre, como los presentadores Iñaki López y Andrea Ropero, o el periodista Carles Francino junto a su pareja Gema Muñoz.

También Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que después de varios meses sin dejarse ver juntos en público han reaparecido en esta noche tan especial dejando claro que después de 15 años de relación y 3 hijos en común siguen tan enamorados como el primer día a pesar de que huyen de los focos apostando por mantener su vida privda en un discreto segundo plano.

Algo que han evidenciado al ver a las cámaras a las puertas del Movistar Arena, cuando se han separado varios metros accediendo al concierto cada uno por su lado. La actriz, con una minifalda marrón, botines planos y abrigo corto en negro, se ha mostrado de lo más sonriente, aunque ha preferido no revelar cómo se encuentran ni cuáles son sus planes para estas Navidades.