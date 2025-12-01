Agencias

AEMPS informa del cese de venta, retirada del mercado y recuperación de un lote del cosmético 'Yepoda-The Cocoa Cloud'

Guardar

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este lunes del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote SR335 de la manteca corporal 'Yepoda-The Cocoa Cloud', que forma parte del calendario de adviento de la marca Yepoda y se encuentra en el día 8.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, tras el uso de este cosmético se ha observado crecimiento del microorganismo 'Pseudomonas aeruginosa' en el lote SR335. Este crecimiento responde a una pérdida de eficacia del conservante en dicho lote.

La empresa responsable ha confirmado que, en España, el producto se ha comercializado únicamente a través de la página web de la marca Yepoda, donde se ha publicado un mensaje para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad. Además, la empresa también ha informado a las personas consumidoras que adquirieron el producto mediante correo electrónico.

Por su parte, la AEMPS ha informado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Junto a esto, ha pedido no utilizar el producto, en caso de disponer de alguna unidad del lote afectado, y dirigirse a la empresa responsable para su devolución.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Localizado el causante de un accidente al circular en dirección contraria en Aiguaviva (Girona)

El individuo perseguido tras producirse un choque frontal en la AP-7 fue interceptado caminando por el arcén, según la policía, que ahora lo investiga por imprudencia grave y desobedecer controles de detección de alcohol y drogas

Localizado el causante de un

El fiscal general de Honduras anuncia "acciones" para evitar la "impunidad" si Trump indulta a Hernández

La postura del Ministerio Público en Tegucigalpa instala tensión política y judicial, ya que Zelaya Álvarez advirtió sobre la posible reactivación de investigaciones pendientes si Hernández vuelve al país tras ser exonerado por decisión de la Casa Blanca

El fiscal general de Honduras

La firma de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de su fusión con Interpublic

La firma de marketing Omnicom

El exlíder laborista Jeremy Corbyn presenta en sociedad a su nuevo partido tras una difícil fundación

Divisiones internas, tensiones y disputas legales marcaron el nacimiento de la nueva agrupación liderada por Jeremy Corbyn, que se presentó en Liverpool apostando por una alternativa socialista nacional de cara a los comicios británicos de 2026

El exlíder laborista Jeremy Corbyn

La OMS recomienda el uso de fármacos GLP-1 para tratar la obesidad junto a dieta saludable y actividad física

Infobae