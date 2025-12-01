Agencias

Acciona.org lleva la electricidad con placas solares a 230 hogares aislados en el desierto de Atacama (Chile)

La fundación Acciona.org ha extendido la actividad de su programa de electrificación rural 'Luz en Casa' en la región de Atacama (Chile) a las comunidades de Caldera y Copiapó, con un proyecto de acceso a partir de sistemas fotovoltaicos en, inicialmente, 230 hogares de ambas comunidades.

En un comunicado, Acciona.org ha explicado que estas placas solares domiciliarias "garantizan un acceso estable y confiable" a servicios como iluminación y conexión de electrodomésticos esenciales (un refrigerador, televisión, radio o ventilador, entre otros) en Chile, donde cerca de 1.000 viviendas aún carecen de acceso a electricidad.

Además, el proyecto establece un modelo de gestión que garantiza el mantenimiento de los sistemas y el reemplazo de piezas con la contribución de cuotas asequibles aportadas por los usuarios. Para el caso de Chile, estas cuotas se gestionan a través de las sucursales de Caja Vecina de Banco Estado.

De esta manera, se amplía la actividad a una segunda región en Chile, ya que el programa 'Luz en Casa' llegó al país sudamericano en 2021 en la comuna de Canela. Desde entonces, ha extendido su actuación a toda la región Coquimbo, donde ha beneficiado a más de 800 familias. Desde su implementación en esta zona, el programa ha mejorado la calidad de vida de más de 2.600 personas en 160 comunidades.

Para la entidad, "al proporcionar electricidad de forma estable, se fortalece el tejido social, se impulsa el desarrollo económico local y se contribuye a reducir las desigualdades territoriales". Además, al reemplazar soluciones basadas en generadores diésel, se disminuye la dependencia de combustibles fósiles y se reducen "significativamente las emisiones de gases contaminantes, lo que genera un impacto positivo en el entorno de las poblaciones".

