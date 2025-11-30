Agencias

Tres activistas italianos y uno canadiense heridos en un ataque de colonos en Cisjordania

Guardar

Cuatro activistas propalestinos --tres italianos y uno canadiense-- han resultado heridos este domingo en un ataque de colonos israelíes cerca de Jericó, en Cisjordania.

Fuentes médicas y de seguridad han explicado que una decena de colonos enmascarados atacaron la casa de la localidad de Ein al Duyuk donde estaban los activistas al amanecer, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Los asaltantes golpearon a los activistas, les robaron y se llevaron sus pasaportes y teléfonos móviles. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado a la prensa italiana que hay tres ciudadanos italianos heridos, pero ninguno de gravedad.

Al Yazira ha publicado imágenes de las dos italianas y de un hombre de esa misma nacionalidad con lesiones visibles en el rostro. El hombre parece tener un corte en el labio.

El diario italiano 'La Repubblica' recoge que los activistas han denunciado lo ocurrido ante la Policía palestina y que han recibido asistencia del alcalde de Jericó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lagarde (BCE) reitera que los tipos están bien posicionados, pero avisa de los riesgos para la inflación

La líder del organismo europeo advirtió sobre amenazas económicas vinculadas al aumento de barreras comerciales y disrupciones logísticas, subrayando que este escenario podría elevar el costo de vida y dificultar el cumplimiento de las metas monetarias fijadas

Lagarde (BCE) reitera que los

Carlos Sainz: "Hemos sido más rápidos de lo esperado desde el principio de los libres 1"

Satisfacción en el equipo del piloto madrileño por el notable desempeño de su monoplaza durante los ensayos en Catar, donde consiguieron acceder juntos a la última tanda clasificatoria tras arriesgar con un nuevo ajuste en la puesta a punto

Carlos Sainz: "Hemos sido más

Fernando Alonso: "Son 24 años de experiencia, me conozco las pistas y sé cómo extraer el máximo"

El piloto español afronta el desafío de Catar apoyado en una extensa carrera en la Fórmula 1, donde la pericia técnica y la capacidad para leer cada trazado marcan diferencias en un cierre de temporada con alta exigencia competitiva

Fernando Alonso: "Son 24 años

Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic

Illa y Duch visitan en

El próximo Foro iberoamericano de la mipyme tendrá lugar en Paraguay en 2027

Paraguay fue seleccionado como anfitrión de la próxima edición, tras destacarse por su entorno macroeconómico y su crecimiento acelerado, contexto en el que los organizadores buscan impulsar la colaboración empresarial y la visibilidad internacional de su economía emergente

El próximo Foro iberoamericano de