Mendoza destaca la "transfusión de sangre nueva" que supuso el 'boom latinoamericano' para Barcelona

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza ha inaugurado este domingo el Salón Literario de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) con una irónica historia de la ciudad de Barcelona, de los íberos hasta los 'expats', en la que ha destacado la "transfusión de sangre nueva" que supusieron los autores del 'boom latinoamericano' para la Barcelona de los años 60 y 70.

En su discurso, ha recordado esos años en que los autores del 'boom latinoamericano' fueron "un baño de entusiasmo, de ilusión" que mostró la riqueza de la lengua, talento literario y una actitud desinhida ante la literatura.

Mendoza ha dicho que los autores latinoamericanos fueron recibidos con los brazos abiertos y se mantuvo una relación muy estrecha, en una época de la que ha recordado que Barcelona "pocas veces ha sido tan divertida".

Tras comenzar su parlamento diciendo que estaba "muy nervioso", Mendoza ha hecho un repaso particular a la historia de Barcelona con su característica ironía, señalando que es una ciudad que históricamente siempre ha optado por el bando perdedor, pero que al mismo tiempo ello hace que no se desanime y opte por otro camino.

Ha hecho un amplio repaso a la historia de Barcelona partiendo de su nombre, desde sus primeros asentamientos íberos, pasando por los cartagineses, los romanos, los árabes hasta llegar a una primera época de esplendor en la Edad Media.

"LABORIOSIDAD" CATALANA

Tras ese periodo de esplendor en la Edad Media con el comercio marítimo y la construcción de iglesias y edificios góticos de uso civil, ha explicado que llegó una decadencia hasta el siglo XVIII y XIX cuando experimenta un nuevo auge, ha dicho Mendoza, gracias a la "laboriosidad" de los catalanes tras la derrota en la guerra de sucesión.

Ha remarcado que en esa época de decadencia, solo un personaje vio las bondades de Barcelona como fue el Don Quijote de Miguel de Cervantes, al que ha bromeado que durante años le deben la "carga pesadísima" de la expresión de 'archivo de cortesía' para la ciudad.

Mendoza ha dicho que con la Revolución Industrial la ciudad creció y surgió la burguesía y el modernismo, en una nueva época de esplendor, pero que también aparecieron conflictos sociales con la industrialización, que la hacen una urbe violenta y se convierte en la 'rosa de fuego'.

Ha explicado que luego llegaron la dictadura militar de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil que acaba con todo esplendor y que, al volverse a poner junto al bando perdedor, hace que la ciudad caiga en una "larga época de oscuridad" con el franquismo, que es en la que él nació.

Fue una época en la que los tebeos y el cine eran de los pocos entretenimientos --ha bromeado que vio muchas películas mexicanas en ese tiempo de Pedro Infante, María Félix y Mario Moreno 'Cantinflas'--, y ha explicado que se desbloqueó el aislamiento cuando empezó a entrar capital extranjero y la llegada de los autores latinoamericanos fue en un momento "propicio".

"CIUDAD DISEÑADA PARA EL TURISTA"

Con el regreso de la democracia también se vivió un cambio global, en el que empieza a gustar que los forasteros visiten las ciudades, y en eso, ha dicho Mendoza, Barcelona es la número 1 al ser una "ciudad diseñada para el turista" por su buen tiempo, gastronomía y precios.

A esto se suma, ha dicho que, tras la pandemia, se ha descubierto que se puede trabajar a distancia y se convierte en una ciudad de 'expats', que tiene ventajas pero también "muchos inconvenientes".

"Quisiera que esta intervención mía fuera de inauguración y clausura del pasado" y que a partir de ahora en la FIL comiencen intervenciones de presente y futuro de una ciudad tan literaria como Barcelona, ha concluido.

"PROVEEDOR DE FELICIDAD"

Mendoza ha recibido la Medalla Carlos Fuentes que otorga la FIL en reconocimiento a su trayectoria y que le ha entregado la viuda del escritor, Silvia Lemus.

La directora de la FIL, Marisol Shulz, ha destacado que Mendoza es "un proveedor de felicidad", y ha destacado que les hace feliz tanto leer su obra como tenerlo en la inauguración del Salón Literario.