León XIV aterriza en el Líbano, la segunda etapa de su primer viaje internacional

León XIV ha aterrizado este domingo en el Líbano, dando inicio a la segunda etapa de su primer viaje apostólico y después de haber estado en Turquía desde el pasado jueves. Los primeros en darle la bienvenida en el aeropuerto de Beirut han sido el Nuncio Apostólico, el arzobispo Paolo Borgia, y el Jefe de Protocolo del Líbano.

Al pie de la escalerilla del avión, el Papa ha sido recibido por el presidente libanés, Joseph Aoun; el presidente de la Asamblea Nacional, Nabih Berri; el primer ministro, Nawaf Salam, y el cardenal Béchara Boutros Raï, patriarca de Antioquía de los Maronitas. Dos niños ataviados con trajes tradicionales han ofrecido flores, pan y agua al Pontífice.

Después de la ceremonia de bienvenida, León XIV se ha dirigido al Palacio Presidencial de Baabda, acompañado por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Primer Ministro, donde ha mantenido una reunión privada con cada uno de ellos.

Durante su visita al Palacio Presidencial, el presidente libanés y León XIV han intercambiado regalos y han plantado un 'Cedro de la Amistad', una "ceremonia simbólica" a la que también han asistido el cardenal Pietro Parolin, y el patriarca Béchara Boutros Raï, como ha informado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

"UN PUEBLO QUE NO SE RINDE"

El Obispo de Roma se ha dirigido a las autoridades y representantes de la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático que estaban presentes en el Palacio Presidencial, a quienes ha llamado a ser "constructores de paz, de reconciliación y de convivencia".

En su primer discurso en el Líbano, donde estará hasta el próximo martes, el Papa ha destacado la "fortaleza" del pueblo libanés, "un pueblo que no se rinde, sino que, ante las pruebas, siempre sabe renacer con valentía", como ha subrayado este domingo.

"El Líbano puede enorgullecerse de una sociedad civil dinámica, bien formada, rica en jóvenes capaces de expresar los sueños y las esperanzas de todo un país. Por eso los animo a que nunca se separen de su gente y a que se pongan al servicio de su pueblo, tan rico en su variedad, con compromiso y dedicación", ha instado el Pontífice a los asistentes.

Asimismo, ha dedicado unas palabras a las mujeres, quienes "cumplen un papel imprescindible en el arduo y paciente compromiso de custodiar y construir la paz".

"No olvidemos que las mujeres tienen una capacidad específica para trabajar por la paz, porque saben custodiar y desarrollar vínculos profundos con la vida, con las personas y con los lugares. Su participación en la vida social y política, así como en la de sus propias comunidades religiosas, al igual que la fuerza que proviene de los jóvenes, representa en todo el mundo un factor de verdadera renovación", ha apuntado León XIV.