La presidenta de Amama califica de "paripé" la mesa de seguimiento de los cribados del SAS ante "la falta de resultados"

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha calificado de "paripé" de la mesa de negociación y seguimiento gestionada por la Junta de Andalucía sobre el cribado de cáncer de mama debido a la "falta de resultados y de contrataciones" de profesionales sanitarios para atender a las mujeres afectadas por esta enfermedad en la comunidad autónoma.

En una entrevista en la Cadena Ser Andalucía, recogida por Europa Press, Claverol ha declarado "no tener muy claro" para qué sirve esta mesa de seguimiento ante las afirmaciones por parte de la Junta que ven a esta mesa como vía para "plantear un horizonte". "Tanto Amama como las distintas asociaciones les hemos preguntado que cuántos sanitarios se habían contratado y hablaban de un horizonte, un horizonte que todavía no hay nada, con lo cual no le veo yo a esto un arreglo", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado que cree que la finalidad de esta mesa de seguimiento del cribado es para poner puntos en común entre las asociaciones, profesionales y la Junta, pero que, aún así, "siguen sin verse resultados de ningún tipo". Asimismo, Ángela Claverol ha detallado que desde Amama se le ha planteado al Gobierno andaluz, en concreto al Servicio Andaluz de Salud (SAS), "una vía de colaboración" para hacer frente a la detección de esta enfermedad.

También ha criticado que la falta de eficacia dela Junta para establecer un acto único de acción para atender a las mujeres que en su primera mamografía se detecta alta probabilidad de cáncer, debido a que, a su juicio, "se quedan fuera las mujeres afectadas en otros niveles de avance del cáncer".

"Para nosotros cualquier adelanto es bueno, pero si tú le vas a hacer acto único a las de 4 y 5 que tienen probabilidad de cáncer, has dejado fuera a las que ha pasado esta catástrofe, a las viras 3, con lo cual estamos a lo mejor en el mismo problema, porque si las viras 3 las dejas fuera, que son las que han sufrido este problema, en el acto único, muchos no hemos adelantado", ha sentenciado la presidenta de Amama.

Claro, nosotros planteamos en la última mesa de seguimiento del cribado, yo planteé el acto único, porque además es una de las cosas que quiere a mamá que se haga, pero el acto único para todas, es la más muy grave.

