La Asamblea Nacional de Venezuela investigará las "ejecuciones extrajudiciales" de EEUU en el Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este domingo la puesta en marcha de una investigación oficial sobre las "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe desde el pasado 2 de septiembre.

"Lo que está ocurriendo desde el 2 de septiembre en el mar Caribe es claramente ilegal, es claramente ilegítimo y vulnera el Derecho Humanitario Internacional, vulnera la Carta de Naciones Unidas, vulnera la Carta de Derechos Humanos y además atenta contra las leyes relacionadas con la navegación, las leyes del mar y también las leyes de la guerra", ha declarado Rodríguez, informa el portal de noticias Golobivisión.

El presidente de la Asamblea Nacional, que se ha reunido con familiares de las víctimas de estos ataques este domingo, ha mencionado el Artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, que establece que los heridos o enfermos "habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias" y "deben ser tratados y asistidos con humanidad", prohibiendo cualquier atentado contra su vida.

Asimismo ha citado el Protocolo Adicional I de 1977, que en su Artículo 41 prohíbe atacar a personas que se encuentren fuera de combate, como heridos, desarmados o náufragos, en referencia a las noticias sobre segundos ataques de las fuerzas de Estados Unidos para acabar con la vida de supuestos traficantes heridos también en bombardeos estadounidenses.

Rodríguez ha explicado que no divulgarán la identidad de los familiares de los fallecidos, con los que se reunieron, "puesto que han venido recibiendo amenazas de sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos".

La Asamblea Nacional se reunirá el lunes para conformar una comisión especial para investigar estas "ejecuciones extrajudiciales" y atienda a los familiares de las víctimas. Además, se solicitará al Ministerio Público que se active para iniciar la investigación penal correspondiente y se proteja a los familiares de las víctimas.

Rodríguez ha indicado que hay expertos que consideran que si lo ocurrido hubiera sido en tiempos de guerra, "estaríamos hablando de crímenes de guerra".

Al menos 83 personas han muerto en las últimas semanas en ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y del Pacífico, unas acciones condenadas por la ONU y organizaciones de Derechos Humanos al considerarlas ejecuciones extrajudiciales. Ahora Washington amenaza con ampliar sus ataques a suelo venezolano.