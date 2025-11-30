Javier Martín y Rebeca Arranz ganan el XLV Trofeo José Cano Carrera Popular de Canillejas

Javier Martín, en categoría masculina (30:55), y Rebeca Arranz (36:32), en la femenina, se han proclamado ganadores absolutos del XLV Trofeo José Cano Carrera Popular de Canillejas, que se ha disputado este domingo en Madrid.

Martín, campeón del mundo de duatlón en 2024, es el primer atleta que consigue ganar esta carrera en tres ocasiones. Tras él terminaron Jorge Alonso (30:58) y Javier Martínez (31:05). El podio femenino, liderado por Arranz, lo completaron Leire Castejón (36:45) y Esther Fernández (37:00).

"Es una carrera que siempre se ha caracterizado por su competitividad, por eso tenía ganas de correr aquí y también de ser el primer atleta en conseguir tres victorias en Canillejas. Aunque mi especialidad es duatlón, tenía que aprovechar esta oportunidad", manifestó Martín.

Alrededor de 5.000 atletas participaron en la prueba, de los cuales 2.000 pertenecían a categorías infantiles y juveniles. Jesús España, campeón de Europa de 5.000 en 2006, y Esther Desviat, bronce europeo Sub-23 en 800, fueron los embajadores de la carrera. "Me hacía mucha ilusión volver a correr en Canillejas y entrar en la meta junto a mi hijo", reconoció España.

El trofeo José Cano rindió homenaje al atleta veterano Sergio Fernández Infestas, que participó en la primera edición (1980), por su trayectoria y a Ramón Cano, atleta veterano con 32 títulos nacionales en distintas pruebas de lanzamientos y que falleció recientemente en Madrid. David Canal, atleta con cinco títulos continentales y dos veces olímpico, lució el dorsal número 1.

La carrera contó con la asistencia de Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas. Ria y Skechers han sido los patrocinadores principales, y los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron dos entradas para ver un partido de Liga de Campeones del Atlético de Madrid y un par de zapatillas de Skechers.