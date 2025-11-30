Agencias

Fernando Alonso: "Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele"

Guardar

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró contento con el inesperado séptimo puesto de este domingo en el Gran Premio de Catar, un "mejor, imposible" teniendo además en cuenta lo "difícil" que es conducir su coche.

"No sé si he sumado 30 puntos en todo el año y hoy he sumado ocho aquí. Ha sido el mejor fin de semana con diferencia, siempre en el 'Top 10', y en carrera no esperaba terminar séptimo. El coche de seguridad varió las estrategias, hubo más interés en la carrera. En cuanto a nosotros, no tenemos ritmo y afortunadamente Catar es el segundo circuito más difícil de adelantar después de Mónaco, los pudimos mantener detrás", dijo en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo explicó la dificultad de conducir el Aston Martin. "Mejor, imposible. Ya desde la salida salió todo muy bien. Hicimos un 360, el coche es totalmente inconducible a momentos, perdí el coche y afortunadamente Catar tiene asfalto suficiente y pudo seguir", afirmó.

"Nosotros no podemos empujar, acabamos con el neumático delantero. Es mucho más difícil de conducir este coche de lo que se ve por la tele", terminó, pensabdo ya en la última cita del Mundial, la próxima semana en Abu Dabi.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fernando Alonso: "Son 24 años de experiencia, me conozco las pistas y sé cómo extraer el máximo"

Con largo recorrido en la máxima categoría automovilística, el asturiano resalta la importancia del conocimiento técnico y estratégico, asegurando que cada detalle marcado por la experiencia marca la diferencia en circuitos tan exigentes como el de Catar

Fernando Alonso: "Son 24 años

El próximo Foro iberoamericano de la mipyme tendrá lugar en Paraguay en 2027

Paraguay será anfitrión de la octava edición del evento anunciado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, donde autoridades resaltan el crecimiento económico sostenido, el entorno favorable para negocios y el papel clave de las pequeñas empresas en la región

El próximo Foro iberoamericano de

Oscar Piastri atrapa la 'pole' para la Sprint en Losail y Max Verstappen daña su quilla

Una combinación de incidentes en pista, presión de neumáticos y estrategias a contrarreloj permitió a McLaren quedarse con la mejor posición de salida frente al asedio de Mercedes, mientras las fallas limitaron el desempeño del actual líder del campeonato

Oscar Piastri atrapa la 'pole'

Tres activistas italianos y uno canadiense heridos en un ataque de colonos en Cisjordania

Tres activistas italianos y uno

OISS celebrará en Asunción el XVIII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social y un Encuentro sobre su futuro

Especialistas, autoridades y representantes internacionales se reunirán en Paraguay para abordar la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la inclusión social en sistemas de protección, ante desafíos como la informalidad laboral y el envejecimiento de la población, informó la OISS

OISS celebrará en Asunción el