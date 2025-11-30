Agencias

El Papa defiende la creación de un estado palestino como "única solución" al conflicto con Israel

Guardar

El Papa León XIV ha argumentado este domingo que la creación de un estado palestino es "la única solución" al conflicto, "pero Israel todavía no lo acepta".

"Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", ha apuntado el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.

"También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", ha explicado León XIV en italiano.

El Pontífice ha respondido a dos preguntas de periodistas turcos durante el vuelo, siguiendo la costumbre de sus antecesores más recientes que aprovechaban los desplazamientos en avión para conversar con la prensa.

En su respuesta, León XIV ha confirmado que ha tratado los conflictos de Ucrania y de Palestina con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y ha subrayado que Turquía tiene "un papel importante que desempeñar" en ambos contenciosos. Además ha destacado que el Gobierno de Erdogan ya ha ayudado a facilitar contactos a bajo nivel entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sonia Bermúdez: "Hemos sabido sufrir y nos vamos con un resultado muy abierto"

La estratega del combinado nacional remarcó la dificultad del primer enfrentamiento frente al cuadro germano, valoró la fortaleza defensiva y apuntó a la importancia de ajustar detalles antes del duelo decisivo en Madrid

Sonia Bermúdez: "Hemos sabido sufrir

Edna Imade: "Alemania ha sido un rival muy duro, nos ha puesto las cosas muy difíciles"

La delantera de la selección española celebra su estreno en la Liga de Naciones Femenina frente a un adversario que exigió al máximo al equipo, subrayando el reto físico y la esperanza de un resultado favorable en Madrid

Edna Imade: "Alemania ha sido

Alexia Putellas: "Después del 0-0, es una final a partido único"

España se jugará el pase ante Alemania en Madrid bajo máxima presión tras el empate en Kaiserslautern, advirtió Alexia Putellas, quien destacó la importancia de la afición en un duelo decisivo de la Liga de Naciones Femenina

Alexia Putellas: "Después del 0-0,

El Getafe desquicia al Elche como equipo revelación

La escuadra azulón logró superar su crisis tras batir a los ilicitanos en un duelo cerrado en el Coliseum, resistiendo la presión hasta el final y cortando la racha positiva visitante gracias a una sólida actuación colectiva de los locales

El Getafe desquicia al Elche

El Kremlin apunta a "una profunda crisis política" en Ucrania tras la dimisión de Yermak

Tras la renuncia del principal asesor de Zelenski bajo sospechas de corrupción, Moscú destaca el impacto de investigaciones sobre la élite ucraniana y sugiere dudas internacionales sobre el futuro del gobierno en Kiev ante la escalada de escándalos

El Kremlin apunta a "una