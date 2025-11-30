Agencias

Al menos cuatro muertos y diez heridos tras un tiroteo en el norte de California (EEUU)

Al menos cuatro personas han perdido la vida y diez han resultado heridas este sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en una reunión familiar --el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, ha confirmado que se estaba celebrando un cumpleaños infantil-- dentro de un establecimiento de comida rápida.

Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos y el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la regidora ha pedido al colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", ha concluido.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales

