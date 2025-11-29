Zelenski considera "factible" lograr un acuerdo para el fin de la guerra "en los próximos días"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado en su habitual discurso vespertino al país que considera "factible" conseguir alcanzar "en los próximos días" un acuerdo para el fin "digno" de la guerra con Rusia.

"Los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo y es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un fin digno a la guerra", ha afirmado Zelenski en su discurso.

El mandatario ucraniano ha destacado que la delegación ucraniana para las negociaciones está ya en Estados Unidos para "seguir con el diálogo sobre la base de los puntos de Ginebra". "La diplomacia continúa activa (...). La delegación ucraniana tiene las directrices necesarias y espero que los chicos trabajen conforme a unas claras prioridades ucranianas", ha apuntado.

Zelenski se ha referido también al ataque ruso "a gran escala" de anoche con drones y misiles contra la infraestructura eléctrica ucraniana. "Rusia no cambia de táctica y sigue intentando infligir este tipo de dolor a Ucrania antes del invierno", se ha lamentado.

Sin embargo, ha destacado que "lo importante es que estamos respondiendo", que hay intercepciones. "Se han derribado 19 misiles, incluidos balísticos. Casi 560 drones también han sido neutralizados, inclidos casi 300 Shahed. Lamentablemente, no todos fueron derribados. Trabajar para reforzar las defensas antiaéreas es la prioridad número uno", ha argumentado.

Para ello ha pedido la colaboración de los aliados, porque "ningún país puede enfrentarse a esto solo". El objetivo es "elevar la calidad de nuestra defensa antiaérea" y para ello "contamos con el apoyo de nuestros socios".