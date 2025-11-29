Agencias

Mumbrú celebra su vuelta con Alemania: "Me siento de nuevo entrenador"

El seleccionador de baloncesto de Alemania, el español Álex Mumbrú, vivió este viernes su vuelta a los banquillos ante Israel, tras recuperarse de la pancreatitis que le afectó durante el pasado Eurobasket, y ha asegurado que está "al cien por cien" y "feliz" de volver a sentirse "entrenador".

"Me siento de nuevo entrenador. Estoy feliz, estoy bien, estoy al cien por cien. Todo el mundo sabe que después del Eurobasket fue duro estar en el hospital", declaró el exjugador después de la victoria por 89-69, en un encuentro clasificatorio para el Mundial 2027.

El técnico, de 46 años, tuvo que luchar contra una pancreatitis a poco de comenzar el torneo europeo, a finales de agosto, llegando a estar hospitalizado cinco días en la ciudad finlandesa de Tampere y de nuevo durante más de cuatro semanas justo después del torneo. Su asistente, Alan Ibrahimagic, dirigió al equipo durante la competición en su lugar, donde Alemania ganó el oro tras encadenar nueve victorias.

El escolta del Real Madrid David Krämer destacó el mérito de su seleccionador, que llegó a perder unos 20 kilos debido a la enfermedad. "Deberíamos mostrar un gran respeto al entrenador. Estamos increíblemente orgullosos de él. Alemania, todo el equipo y todo el mundo está orgulloso de él, de cómo ha luchado. Es una gran victoria que vuelva a estar en la banda", comentó.

Está previsto que Mumbrú vuelva a liderar desde el banquillo a su equipo el lunes, contra Chipre en la ciudad chipriota de Limasol. Debido a la sobrecarga de partidos, el técnico no podrá contar en ese duelo con Justus Hollatz, Isaac Bonga y Oscar da Silva, todos ellos campeones del Eurobasket.

EuropaPress

