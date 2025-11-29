Morant llama a construir "la alternativa socialdemócrata barrio a barrio junto a la sociedad valenciana, como en 2015"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha hecho un llamamiento para construir "la alternativa socialdemócrata barrio a barrio y junto a la sociedad valenciana", al mismo tiempo que ha aseverado que el PSPV "lo hizo en 2015" y ha afirmado: "Ahora lo volveremos a arreglar".

Así se ha pronunciado este sábado Morant en el Comité Nacional que los socialistas valencianos han celebrado en la ciudad de Alicante, durante el que ha anunciado que la próxima primavera el PSPV-PSOE celebrará una Conferencia Política en la que se "impulsará un proyecto valenciano y valencianista de la mano de la sociedad valenciana".

También, Morant ha avisado de que el partido socialista "lo volverá a hacer" como sucedió en 2015, cuando Ximo Puig se convirtió en presidente de la Generalitat Valenciana, en referencia a la "nefasta gestión" que ha hecho el PP de las instituciones valencianas.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "el destino de la Comunitat Valenciana no lo decidirán dos partidos encerrados en un despacho, ni quienes crispan y enfrenta; el futuro lo decidirá el pueblo valenciano". Y ha subrayado: "Los socialistas estaremos al frente del movimiento que traerá el cambio porque somos la alternativa".

Además, ha resaltado que el PSPV "hará una Generalitat como es el pueblo valenciano: solidaria, inclusiva, plural, educada y educadora, pero también feminista y defensora de la memoria democrática y del valenciano". En este punto, ha remarcado que "con la derecha hay corrupción, privatización de los servicios públicos y deterioramiento de los valores democráticos".

En esta línea, Morant ha exigido intervenir el mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana "para que deje de ser en un bien de especulación y pase a ser un derecho" y ha subrayado que "el acceso a la vivienda no puede seguir siendo un problema para los valencianos". "El gran problema de los valencianos necesita una acción firme y decidida, igual que hicimos con el precio de la energía debemos hacerlo ahora con el mercado de la vivienda", ha remarcado.

Finalmente, Morant ha asegurado que "mientras los negacionistas prometen caminos rápidos y casi mágicos, los socialistas dicen 'no'. "No aceptaremos que conviertan la Comunitat Valenciana en su laboratorio de experimentos destructivos porque esta tierra no necesita miedo, necesita futuro, no necesita experimentos, necesita garantías", ha apuntado.

Con todo, ha aseverado que "esto solo lo puede arreglar el proyecto de la socialdemocracia valenciana que defiende la convivencia, la igualdad, el progreso y la dignidad".

"LLORCA ES MÁS DE LO MISMO QUE MAZÓN"

También, se ha referido a Pérez Llorca, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado su nombramiento de como 'president' de la Generalitat Valenciana, como "más de lo mismo que Mazón", quien dimitió como jefe del Consell el pasado lunes 3 de noviembre.

"Pérez y Llorca, Mazón, Barcala --alcalde de Alicante-- y Toni Pérez --presidente de la Diputación de Alicante-- tampoco representan a Alicante. Alicante es mucho mejor que ellos", ha manifestado.

Además, también ha remarcado que Pérez y Llorca "tampoco representa una versión mejorada" de Mazón, ya que, a su juicio, "es más de lo mismo". "Es el hombre que fraguó los acuerdos con la extrema derecha para gobernar la Generalitat y el que los sigue fraguando", ha afeado.