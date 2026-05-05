Expertos dicen que México abre oportunidad energética, pero redes y gas limitan inversión

Ciudad de México, 5 may (EFE).- Directivos del sector energético en México afirmaron que el país vive una nueva etapa de apertura a la inversión privada, aunque también advirtieron que necesita acelerar el desarrollo de redes eléctricas, permisos, almacenamiento e infraestructura de gas para convertir esa oportunidad en crecimiento económico.

Durante el panel 'Plan de Energía', organizado por BBVA México, Katia Somoano, directora general de Iberdrola México, afirmó que en los últimos dos años ha habido un “giro positivo y constructivo” en la política energética, que reconoce a la electricidad como un motor de la economía nacional.

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Según la ejecutiva, la energía eléctrica no solo es indispensable para atraer nuevas inversiones, sino también para mantener competitivas a las empresas que ya operan en el país, en especial las industrias vinculadas a cadenas de exportación.

Somoano expuso que empresas ubicadas en corredores industriales del norte de México pagan facturas eléctricas entre un 30 y un 40 % superiores a las de competidores en Texas, lo que afecta sus planes de expansión.

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Por su parte, Jonathan Pinzón, vicepresidente de asuntos externos y desarrollo de negocios en Valía Energía, sostuvo que México pasó de un modelo orientado por señales de mercado a otro donde domina la planeación del Estado, con prioridades como competitividad, seguridad energética, tarifas y transición energética.

No obstante, Pinzón advirtió que el avance debe concentrarse en la red eléctrica, porque no basta con tener capacidad instalada si esa energía no puede entregarse a los centros de consumo.

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“Sin la red no tenemos lo que es importante, que no es la capacidad instalada, sino la capacidad entregable”, afirmó Pinzón.

Somoano coincidió en que la simplificación de trámites es positiva, pero insuficiente si no se acompaña de inversión pública o privada en redes de transmisión y distribución, siempre bajo la rectoría estatal.

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La directiva de Iberdrola explicó que la red nacional de transmisión está en manos del Estado y que, si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no invierte, los privados quedan limitados para llevar energía a los centros industriales.

Leonardo Robles, vicepresidente comercial y desarrollo de negocios y alianzas de TC Energía, añadió que la infraestructura energética toma años y que la energía que se requiere para el próximo año debió comenzar a construirse tres o cuatro años antes.

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Robles indicó que TC Energía ha invertido más de 11.000 millones de dólares en México durante la última década y que sus decisiones de capital se evalúan a 20, 30 o hasta 40 años.

En ese contexto, el directivo consideró positiva la discusión sobre la explotación de gas no convencional mediante fracturación hidráulica o ‘fracking’ en regiones del norte del país, como Burgos y Salinas.

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Sin embargo, Robles advirtió que no se trata de una solución inmediata, pues desarrollar esos recursos tomaría entre cuatro y seis años, además de construir infraestructura de transporte para llevar el gas a los mercados.

El ejecutivo de TC Energía señaló que México cuenta hoy con acceso al gas natural de Estados Unidos, una de las fuentes más abundantes y baratas del mundo, pero planteó que el país debe aprovechar ese margen para desarrollar su suministro nacional.

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Los expertos coincidieron en que México conserva ventajas por su ubicación en América del Norte, su demanda creciente y el interés de los inversionistas, pero insistieron en que la certeza regulatoria, las redes y la infraestructura de gas serán determinantes para sostener la inversión de largo plazo. EFE