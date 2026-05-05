Agencias

Ecuador deporta a estadounidense por presunta vinculación con explotación sexual infantil

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Quito, 5 may (EFE).- Ecuador deportó a un ciudadano estadounidense, requerido en su país por presunta vinculación con delitos de explotación sexual infantil, informó este martes el Ministerio del Interior.

La Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, y Estados Unidos, ejecutó en la ciudad andina de Cuenca (sur) la deportación del estadounidense, "cuya permanencia en el país representaba una amenaza para la seguridad pública", indicó en un comunicado.

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Detallo que el ciudadano era requerido en Estados Unidos por su "presunta vinculación con delitos de pornografía infantil, lo que activó los mecanismos de control migratorio". EFE

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