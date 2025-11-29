Agencias

La cifra de fallecidos por inundaciones y deslizamientos de tierra asciende a 174 en Sumatra (Indonesia)

Las autoridades indonesias han informado de que las inundaciones y los deslizamientos de tierra por las intensas lluvias monzónicas que han azotado la isla de Sumatra han dejado ya 174 muertos y al menos 79 desaparecidos, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda limitados por las infraestructuras dañadas y la falta de maquinaria adecuada.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), 116 personas han perdido la vida en el norte Sumatra, mientras que en la zona occidental de la isla se han hallado sin vida otros 23 cuerpos. Asimismo equipos de rescate han registrado 35 víctimas mortales en la provincia de Aceh, en el extremo norte del territorio insular.

En Aceh y Sumatra Occidental, miles de casas han quedado además inundadas, muchas de ellas casi por completo, según informes oficiales recogidos por el diario 'The Jakarta Post'. Las lluvias torrenciales han provocado asimismo el desbordamiento de ríos en el norte de la isla más de 3.200 viviendas y edificios se han visto inundados, y unas 3.000 familias han tenido que desplazarse en busca de refugio en esta última semana.

Así las cosas, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha señalado que un ciclón tropical continuará afectando al país y generando condiciones climáticas adversas que podrían prolongarse aún durante varios días, complicando aún más las labores de rescate.

