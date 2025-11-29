Indonesia confirma siete trabajadoras domésticas muertas en el incendio de Hong Kong

La investigación sobre el incendio en el complejo de apartamentos Wang Fuk ha incluido la detención temporal de ocho personas relacionadas con la administración y mantenimiento del edificio, así como la puesta en libertad bajo fianza de ejecutivos de Prestige Construction & Engineering, la empresa encargada de trabajos de renovación en el lugar. El siniestro dejó un saldo de 128 personas muertas y más de 150 desaparecidas, con una fuerte presencia de migrantes entre las víctimas, según consignó el medio indonesio Republika. Paralelamente, continúan los operativos de búsqueda y las inspecciones a cargo de las autoridades de Hong Kong, con apoyo de instancias diplomáticas para identificar a las afectadas y coordinar la atención a las familias.

De acuerdo con información publicada por Republika, el Consulado General de Indonesia en Hong Kong confirmó el fallecimiento de siete trabajadoras domésticas de esa nacionalidad como consecuencia directa del incendio ocurrido el miércoles. En el mismo complejo de Tai Po vivían unas 140 mujeres indonesias dedicadas a labores domésticas, según datos de las autoridades consulares. El consulado ha mantenido la coordinación con la Policía de Hong Kong para dar seguimiento al estado de sus nacionales y proporcionar asistencia a las familias afectadas en el transcurso de la emergencia.

El comunicado oficial difundido por el Consulado de Indonesia, recogido por Republika, señaló: “Según la coordinación con la Policía de Hong Kong el número total de ciudadanas indonesias fallecidas hasta ahora es de siete”. La representación diplomática continúa asistiendo en las labores de búsqueda de compatriotas cuyos paraderos aún se desconocen, sumándose a las tareas de identificación que se mantienen activas en conjunto con las autoridades locales.

Al margen de las víctimas indonesias, la misma publicación informó que Filipinas presentó el reporte de trece trabajadoras domésticas filipinas desaparecidas, residentes en Wang Fuk. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna muerte entre ciudadanas de esa nacionalidad, aunque prosiguen los trabajos de localización e identificación de quienes figuran como no ubicadas tras el incendio.

Republika detalló que más de 600 agentes policiales concluyeron las inspecciones dentro de los dos bloques de viviendas afectados. La revisión de las instalaciones permitía descartar, hasta el cierre del operativo, el hallazgo de nuevos restos mortales entre los escombros, aunque la cifra de desaparecidos permanece por encima de ciento cincuenta, de acuerdo tanto a los reportes del consulado como al seguimiento noticioso del medio.

La investigación, según compiló Republika, llevó a la detención de ocho personas con vínculos en la gestión y servicios del complejo residencial calcinado. Entre los arrestados se encuentran dos directores y un consultor de ingeniería de Prestige Construction & Engineering. En las últimas horas, estos tres ejecutivos quedaron bajo libertad bajo fianza, mientras la Policía de Hong Kong sigue recopilando pruebas para deslindar posibles responsabilidades en la cadena de mando y determinar si hubo negligencia o violaciones de protocolos de seguridad en la administración y reciente renovación del inmueble.

El director de servicios de bomberos de la ciudad, Andy Yeung, citado por el portal indonesio, afirmó que las pericias en el área dejaron evidencia de fallas en los sistemas de alarma contra incendios en los ocho bloques del conjunto habitacional. Yeung declaró a los medios: “los sistemas de alarma podrían no haber funcionado correctamente”, posteriormente anunció que planean tomar medidas contra los contratistas de seguridad encargados de esos dispositivos. Esta situación subraya posibles violaciones a normativas de prevención de incendios y ha motivado la revisión integral de protocolos operativos por parte de los cuerpos de bomberos y seguridad de la ciudad.

A partir de la magnitud de la tragedia, las autoridades de la China continental emitieron una instrucción para intensificar las acciones de prevención y vigilancia contra incendios en edificios residenciales y públicos. Según Republika, el Consejo Estatal de Seguridad Laboral lanzó una campaña con alcance nacional enfocada en inspeccionar edificaciones elevadas y aquellas en proceso de remodelación o modificaciones estructurales. El plan otorga especial prioridad a la revisión de materiales habituales en obras, entre ellos los andamios de bambú y redes ignífugas, recursos que suelen utilizarse extensivamente en la rehabilitación de inmuebles dentro de las grandes ciudades chinas.

La directiva oficial implica que todas las empresas y propietarios de edificios deben llevar a cabo autoinspecciones, mientras las autoridades supervisan rigurosamente el cumplimiento de los estándares de seguridad. El objetivo declarado es establecer mecanismos capaces de reducir el riesgo de incendios y evitar nuevos incidentes que pongan en peligro a comunidades vulnerables, particularmente en complejos residenciales de alta ocupación o envejecidos, informó Republika.

Respecto a la composición y el contexto social de la comunidad de Wang Fuk, el medio recordó que el complejo forma parte de un programa de vivienda social construido en la década de 1980. Actualmente, más de un tercio de los residentes superan los 65 años, y muchos han vivido en el lugar durante décadas. El incendio ha desplazado a decenas de personas mayores, que han perdido tanto su residencia habitual como pertenencias acumuladas a lo largo de sus vidas. Ante este panorama, se han evidenciado carencias en protocolos de asistencia y alojamiento alternativo para los damnificados de la tercera edad.

Según Republika, el incendio y sus consecuencias han acelerado los debates locales en torno a la protección y los derechos de las trabajadoras migrantes en Hong Kong, quienes constituyen una proporción significativa de las personas afectadas. Las investigaciones sobre el origen exacto del fuego y la posible implicación de administradores y responsables del edificio continuarán en los próximos días, mientras familias y allegados de las víctimas esperan la confirmación de identidades y la definición de responsabilidades por parte de las instituciones.