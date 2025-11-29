El truco para comprar Lotería de Navidad entre varias personas sin que haya problemas si toca

Compartir un décimo de Lotería de Navidad es una práctica muy habitual, sobre todo entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, y forma parte de la tradición navideña en España. No aumenta las probabilidades de ganar --porque el número jugado es el mismo--, pero sí permite repartir el coste y vivir la ilusión del sorteo de forma colectiva.

Sin embargo, aunque pueda parecer un gesto sencillo o informal, es fundamental tomar ciertas precauciones para evitar disputas económicas o malentendidos entre los participantes. Por ello, planificar cómo se comparte el décimo y dejar constancia de la participación de cada persona es tan importante como la propia compra del billete.

CÓMO COMPARTIR UN DÉCIMO DE LOTERÍA

Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo primero que hay que hacer al comprar un décimo compartido es fotografiarlo por ambas caras o hacer fotocopias del anverso y el reverso. Estas pruebas sirven como respaldo en caso de pérdida o robo y pueden ser determinantes para acreditar la propiedad.

Además, recuerdan que un décimo de Lotería es un documento al portador, y en principio el premio lo cobra quien lo tiene físicamente. Para compartirlo de manera segura, el depositario del décimo debe entregar a cada participante una copia firmada, indicando nombre, DNI y la cantidad aportada por cada uno.

Si se prefiere, también se puede enviar el mismo documento por email o WhatsApp, siempre dejando constancia de que los participantes han pagado su parte antes del sorteo. Incluso el comprobante de pago de Bizum puede servir como prueba válida de participación en el décimo compartido. Esta práctica, avalada por la OCU, sirve como prueba legal en caso de conflicto.

CÓMO COMPARTIR EL DÉCIMO EN UN MATRIMONIO

En ocasiones pueden producirse situaciones complejas dentro de una pareja, especialmente en casos de ruptura o separación. En estos casos, la OCU avisa de que es importante tener en cuenta cómo funciona el reparto según el régimen económico del matrimonio.

Para un matrimonio en gananciales, el premio se reparte 50% para cada cónyuge, independientemente de quién haya comprado el décimo. Sin embargo, si hay un acuerdo de separación de bienes, el premio pertenece únicamente a quien lo ha comprado, salvo que se pueda acreditar que la compra se hizo a medias.

Y SI TOCA, ¿CÓMO SE REPARTE?

A la hora de cobrar un premio compartido, el banco debe identificar a cada uno de los ganadores y el porcentaje de participación que tiene cada uno. Una vez verificada toda la información, la entidad puede abonar el premio completo en la cuenta de la persona que sea cliente del banco, y esta será la encargada de repartir el dinero según lo acordado entre todos.

Es fundamental no cobrar el premio de forma individual sin identificar previamente a los demás participantes, ya que, si después se reparte el dinero, Hacienda puede interpretar que se trata de una donación, lo que implicaría tener que pagar el impuesto de donaciones.

CÓMO TRIBUTA UN DÉCIMO COMPARTIDO

Hacienda aplica una retención automática del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros exentos por cada décimo. La exención se aplica al número premiado en conjunto, no a cada participante por separado. Una vez descontada la retención, se reparte la cantidad neta entre todos los que comparten el décimo.

El premio en sí no tributa en el IRPF, es decir, no tiene que incluirse en la declaración de la renta, pero sí deben incluirse los rendimientos que pueda generar después, como intereses bancarios u otros productos financieros en los que se invierta la cantidad ganada.