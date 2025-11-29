Agencias

Dos muertos tras estrellarse un helicóptero en Polonia

Dos personas han muerto este sábado tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban cerca de la localidad de Malawa, a las afueras de la ciudad de Rzeszow, en el sureste de Polonia.

Un portavoz de los Bomberos, Marcin Betleja, ha informado de que un aparato Robinson R44 se ha estrellado y que la Policía ha acordonado la zona, según recoge la agencia de noticias polaca PAP.

Once unidades de bomberos han sido movilizadas para extinguir las llamas del aparato y comprobar la zona cercana para cerciorarse de que no había más víctimas.

La Comisión Estatal de Investigación de Accidentes Aeronáuticos y la Policía han abierto ya sendas investigaciones sobre lo ocurrido para determinar la causa del accidente.

