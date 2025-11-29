Amor Romeira ve contradicciones en el testimonio de Isa Pantoja

Cercana a la familia Pantoja, Amor Romeira se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press sobre las últimas declaraciones de Isa Pantoja y Kiko Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja, en '¡De viernes!'. La colaboradora de televisión no entiende cómo han hablado en esos términos de la tonadillera, con la que ella tiene buen trato desde hace años.

"Yo no le hubiera hecho nada de eso a mi madre nunca. Nunca hubiera hablado nada de mi madre y yo con mi madre he vivido mil cosas... pero ¿sabéis alguna mala? Seguro que las hay, pero yo jamás le hubiera hecho eso a mi madre", decía la colaboradora de televisión.

Además, Amor recalcaba que "cada uno puede actuar y hacer lo que quiera conveniente", pero recordaba que "luego vienen los arrepentimientos", como Kiko, a quien ve "arrepentido de haber hecho 'Cantora: la herencia envenenada'".

A pesar de respetar que cada uno hable de lo que quiera en los platós de televisión, Amor ve contradicciones en el testimonio de Isa Pantoja porque "dibuja a un monstruo como madre y luego reclama su presencia como abuela. Yo si mi madre es ese monstruo, cuanto más lejos de mis hijos, mejor".

Además, Amor habló del enfrentamiento que hay entre Ana María Aldón y los Ortega Cano, asegurando que "la que juega al ajedrez es Ana María y el peón es gema Aldón" y "Gloria al final yo creo que está siendo muy generosa, está siendo muy real y el público ya sabe quién es quién".

Amiga de Gloria Camila, le pediría que "no le alimente más porque esta gente vive de la carroña y cuanto más le des más van a estar", aunque le gustaría que "Ana María fuera más valiente como es la hija, que la hija tira para adelante sin miedo".