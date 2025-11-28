Agencias

Rusia amenaza con restringir por completo el acceso a Whatsapp porque sigue incumpliendo la legislación nacional

El organismo regulador de las telecomunicaciones en Rusia ha avisado de que bloqueará el acceso a la popular plataforma de mensajería Whatsapp al percibir que sigue incumpliendo la legislación del país relativa a la prevención y la lucha contra el crimen.

"Como el servicio de mensajería siga sin estar a la altura de lo que exige la legislación rusa, acabará completamente bloqueado", ha amenazado Roskomnadzor en un comunicado publicado por los principales medios del país.

"WhatsApp sigue violando la legislación rusa. El servicio de mensajería se utiliza para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el país, reclutar a perpetradores y cometer fraudes y otros delitos contra nuestros ciudadanos", añade la nota antes de confirmar que, debido a ello, lleva ralentizando desde agosto el acceso a la plataforma, en especial la comunicación a través de mensajes de voz, como medida punitiva.

WhatsApp, cabe recordar, es propiedad de Meta, una corporación cuyas actividades están prohibidas en Rusia porque el Gobierno la ha descrito como una organización extremista.

