Oscar Piastri atrapa la 'pole' para la Sprint en Losail y Max Verstappen daña su quilla

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha logrado este viernes por delante del inglés George Russell (Mercedes) la 'pole position' para la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han sido respectivamente cuarto y octavo.

En el Circuito Internacional de Losail, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lideró pronto la SQ1 gracias a una vuelta en 1:21.494, seguido por este orden del inglés Lando Norris (McLaren), de Piastri y de Alonso, quienes respectivamente le dieron el relevo en lo alto de la tabla de tiempos (1:21.398, 1:21.286 y 1:21.276).

Sin embargo, el vigente campeón del mundo recuperó la cúspide con un tiempo de 1:21.172, mientras que por abajo en la clasificación quedaron cribados el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y los coches Alpine del francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

En la SQ2, Norris prolongó su buen ritmo con un registro de 1:20.956 y que mejoró el de Piastri por 0.049 y el de Verstappen por 0.080. Quedaron eliminados el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el inglés Oliver Bearman (Haas), el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el también francés Esteban Ocon (Haas).

De cara a la SQ3, todos con neumáticos blandos en vez de medios, los bólidos Mercedes de Russell y del italiano Kimi Antonelli tomaron la delantera con sus primeras vueltas lanzadas. Entonces se pusieron serios dos de los tres candidatos el título, ya que Piastri rodó en 1:20.241 y su compañero de escudería papaya se le quedó a 0.044.

Por su parte, Verstappen había abortado el primer intento lanzado tras salirse en la curva nº4 y dañar la quilla de su coche. Para el siguiente y último intento, 'Mad Max' no mejoró lo suficiente y su 1:20.528 le valió para ocupar la sexta posición justo por debajo de su compañero, el japonés Yuki Tsunoda (5º, 1:20.519) y de un Alonso muy destacado (1:20.450).

Sin Verstappen metido en la 'pomada', Piastri se puso fino para agarrar la 'pole' gracias a un tiempo de 1:20.055, arrebatándosela en el desenlace a Russell (+0.032); mientras tanto, Norris completó el 'podio' para la carrera corta sabatina, a tenor de un registro de 1:20.285.

