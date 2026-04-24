Condenado a más de ocho años de cárcel un hombre en EEUU por "intentar proporcionar apoyo" a Estado Islámico

Un tribunal federal de Estados Unidos ha condenado este jueves a ocho años y medio de cárcel y 15 de libertad condicional a un hombre de 23 años por "intentar proporcionar apoyo material y recursos" a Estado Islámico.

"Un tribunal federal de distrito sentenció ayer a Abdisatar Ahmed Hassan, de 23 años y residente de Minneapolis, Minnesota, a 102 meses (ó 8 años y medio) de prisión, seguidos de 15 años de libertad condicional supervisada, por intentar proporcionar apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera designada, Estado Islámico", ha indicado el Departamento de Justicia en un comunicado.

La sentencia ha llegado después de que la investigación, según ha relatado el agente especial a cargo de la División de Minneapolis de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su siglas en inglés), Christopher Dotson, concluyera que el reo "tomó medidas activas para intentar unirse y apoyar a Estado Islámico, una brutal organización terrorista extranjera responsable de la muerte violenta de miles de personas inocentes".

En concreto, el Departamento de Justicia ha señalado que Hassan se habría preparado para dejar atrás su vida en Estados Unidos en diciembre de 2024, llegando a publicar en redes la frase "Me uniré a Estado Islámico inmediatamente", tras lo que "renunció a su trabajo, liquidó sus ahorros y compró un billete de avión de ida para viajar de Minneapolis a Somalia, con el fin de unirse a Estado Islámico y luchar en su nombre".

No obstante, las autoridades estadounidenses impidieron su embarque hasta en dos instancias: una primera vez por "carecer de la documentación de viaje adecuada" y una segunda, quince días después, tras confesar a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) "su creencia en Estado Islámico, su consumo de propaganda de Estado Islámico y sus esperanzas por el establecimiento de un califato islámico".

"Hassan celebró el asesinato de 14 estadounidenses inocentes en Nueva Orleans en 2025, un ataque sin sentido en suelo estadounidense; intentó viajar para unirse a Estado Islámico en armas y, al no poder llegar a su destino, promovió la propaganda de Estado Islámico y Al Shabaab, incitando a otros a luchar contra Estados Unidos", ha enumerado Dotson.

El 27 de febrero de 2025, el FBI terminó deteniendo a Hassan, que en el momento de su arresto portaba un cuchillo y "una bandera casera de Estado Islámico". Dos meses después, un gran jurado emitió una acusación formal por un cargo de intento de proporcionar apoyo material y recursos a Estado Islámico y, en septiembre de 2025, Hassan se declaró culpable.

Bajo estos argumentos, el citado agente del FBI ha celebrado que la sentencia "saca de las calles a un potencial terrorista y envía un mensaje claro: el FBI y nuestros socios perseguirán sin descanso a cualquiera que intente unirse o apoyar a una organización terrorista extranjera".