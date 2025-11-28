LaLiga lanza su Calendario de Adviento: 24 días y 102 ganadores

Experiencias dobles diseñadas para compartirse en familia o con amigos forman parte de los obsequios disponibles este año dentro de la dinámica presentada por LaLiga. Según informó la propia organización en un comunicado recogido por distintos medios, la iniciativa corresponde a una nueva edición del Calendario de Adviento, que para 2023 introduce un concepto renovado y un entorno digital en formato de “estadio de sorpresas”. La noticia principal es que entre el 1 y el 24 de diciembre, cualquier usuario podrá participar gratuitamente desde la web miliga.laliga.com/adviento y optar a premios diarios, sumando un total de 102 ganadores a lo largo de toda la campaña.

De acuerdo con la comunicación oficial distribuida por LaLiga, cada jornada permitirá concursar por un regalo exclusivo cuyo contenido se mantiene en secreto hasta el día correspondiente. Los premios, proporcionados por patrocinadores oficiales de la competición, incluyen objetos autografiados por figuras del fútbol como camisetas, botas y balones oficiales de LaLiga, aparatos tecnológicos —entre ellos Surface Pro 11, Xbox Series S y televisores Haier—, así como productos exclusivos de marcas asociadas como Puma, Panini e IMC Toys. El medio subraya que la variedad de obsequios abarca tarjetas regalo y vales para El Corte Inglés, LaLiga Store, Uber Eats, Luckia y Moeve Gow.

LaLiga detalló que los seguidores también pueden ganar experiencias VIP, incluyendo entradas dobles para partidos con alojamiento cubierto, sesiones de conducción ID con Volkswagen y visitas a Legends Madrid. Además, la organización anunció sorteos de viajes internacionales, propuestas gastronómicas y el juego oficial ‘LaLiga, El juego’. Según consignó el organismo, los premios varían entre jornadas, por lo que se revela una sorpresa diferente en cada una de las 24 cajas digitales del calendario. La información sobre los premios diarios se difunde a través de los canales oficiales de LaLiga, como Instagram, la página web y las aplicaciones móviles del torneo.

La mecánica consiste en que la apertura de una nueva caja en la web oficial de LaLiga ocurre cada día, seguida de la realización del sorteo el siguiente día laborable, según publicó LaLiga. Los premios asignados se entregan directamente a los ganadores mediante correo postal o electrónico, asegurando la entrega personalizada y segura de cada obsequio. La campaña de este año destaca por ser completamente digital, por lo que resulta accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Tal como relató el comunicado de LaLiga, el Calendario de Adviento busca ofrecer alternativas de entretenimiento y beneficios exclusivos tanto para seguidores habituales como para nuevos usuarios dentro de la plataforma oficial del campeonato. Con la participación diaria disponible para cualquier persona interesada y una variedad de premios gestionados por sus socios comerciales, la patronal del fútbol español refuerza el vínculo con su base de aficionados a través de esta propuesta durante las fechas previas a la Navidad.