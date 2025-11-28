Agencias

La UE dice que "seguirá de cerca la situación" en Ucrania tras la dimisión del jefe de la oficina de Zelenski

Guardar

La Unión Europea ha afirmado que "seguirá de cerca la situación" en Ucrania después de que el jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, presentara su dimisión tras una serie de registros en su domicilio por parte las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.

"Hemos visto las noticias sobre los registros realizados hoy por NABU (Oficina Nacional Anticorrupción) y SAPO (Fiscalía Especializada Anticorrupción), así como la dimisión del jefe de la oficina del presidente. (...) La lucha contra la corrupción es fundamental para que un país se adhiera a la Unión Europea", ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha destacado que "se requieren continuos esfuerzos para garantizar una sólida capacidad de lucha contra la corrupción y el respeto del Estado de derecho", pero ha sostenido que "cualquier investigación demuestra que los organismos anticorrupción están establecidos y autorizados para funcionar en Ucrania".

Asimismo, la portavoz comunitaria ha recordado que "la lucha contra la corrupción ha sido un elemento central" en la política de Ampliación de los países candidatos a la adhesión al bloque comunitario, que "refleja" su "postura general al respecto".

Estos registros han tenido lugar días después de que se destapara un supuesto entramado en torno al sector energético ucraniano en una operación que recibió el nombre de 'Midas'. Las agencias anticorrupción registraron entonces la sede de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom.

La Unión Europea, en su informe anual sobre los progresos en la política de Ampliación, lanzó a principios de mes un aviso a Ucrania para que mantenga la lucha contra la corrupción y no dé pasos a atrás en este sentido, a pesar de que considera que Kiev ha demostrado su compromiso con la senda europea en los últimos años pese a la invasión rusa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ceuta impide el liderato del Almería de penalti

Una pena máxima transformada por Rubén Díez otorga al conjunto ceutí la victoria tras reanudarse el choque suspendido, frenando la escalada de la escuadra visitante y alejándola del primer puesto, mientras los locales cortan una negativa secuencia

El Ceuta impide el liderato

VÍDEO: Condenado a 14 años de prisión el expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

La justicia de Perú dictaminó que Martín Vizcarra incurrió en delito de cohecho durante su gestión en Moquegua, suma una inhabilitación de nueve años y una multa económica, mientras él insiste en que la sentencia es política

VÍDEO: Condenado a 14 años

Banco central de México recorta tres décimas, hasta el 0,3%, su previsión de crecimiento económico para 2025

La estimación del Banco de México refleja un panorama menos optimista ante la debilidad económica registrada recientemente, la incertidumbre sobre el T-MEC y las políticas de Estados Unidos, con previsiones laborales y de consumo aún resilientes según el informe trimestral

Banco central de México recorta

HP cierra su año fiscal ganando un 8,9% menos y anuncia despidos y mejoras en el dividendo

La multinacional tecnológica implementará una reestructuración que prevé la eliminación de hasta seis mil puestos de trabajo, mientras proyecta nuevas entregas para accionistas, persiguiendo mayor eficiencia y afrontando desafíos competitivos durante el próximo ciclo fiscal

HP cierra su año fiscal

Irlanda propone un endurecimiento de su política migratoria para intentar frenar el crecimiento poblacional

Las reformas establecen nuevas condiciones para acceder a la ciudadanía y a la reunificación familiar, elevando los requisitos de residencia y autosuficiencia, en respuesta al aumento de habitantes y en línea con normativas de la Unión Europea

Irlanda propone un endurecimiento de