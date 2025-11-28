La FIL de Guadalajara (México) abre este sábado con Barcelona como invitada de honor

El programa cultural que Barcelona ha preparado para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara cuenta con exposiciones, espectáculos teatrales, ciclos de cine y propuestas musicales, sumando a escritores consagrados y voces emergentes con el propósito de mostrar una imagen contemporánea y diversa de la ciudad. De acuerdo con Europa Press, en esta nueva edición del evento literario, Barcelona ocupa el lugar de invitada de honor y despliega una agenda heterogénea que abarca literatura, arte, teatro, ciencia e incluso gastronomía, con el objetivo de comunicar la pluralidad y riqueza cultural barcelonesa.

El evento, que se extiende hasta el 7 de diciembre, se consolida como uno de los encuentros más importantes del mundo del libro en español, solo superado en volumen de negocio por la Feria de Frankfurt en Alemania, según informó Europa Press. En total, la FIL reúne cerca de 750 escritores, más de 2.300 sellos editoriales y congrega a unos 20.000 profesionales del sector. La edición de 2024 contó con la asistencia de más de 900.000 visitantes, según consignó el medio europeo. Este espacio no solo es punto de encuentro para la industria editorial, sino que funciona como vitrina de identidad y creatividad cultural.

Barcelona presenta una propuesta conceptual comisariada por la periodista cultural Anna Guitart, quien en diálogo con Europa Press resaltó que la invitación "es una oportunidad de explicar Barcelona desde la cultura". La capital catalana busca reivindicar el papel del libro y sus creadores en la vida urbana, con Joan Manuel Serrat como embajador de la delegación oficial en México. Guitart subrayó que la representación de Barcelona se construyó con la intención de presentar una imagen amplia y actualizada de la ciudad, incluyendo literatura, exposiciones plásticas, actividades teatrales y cinematográficas, lo que, a su juicio, permite revelar distintos aspectos de la identidad barcelonesa. Europa Press cita a Guitart subrayando: "La propuesta de Barcelona permite hacer que la imagen de la ciudad sea más real, más actual, más ajustada".

En el apartado literario, la figura de la escritora Mercè Rodoreda se eligió como emblema de la delegación. El lema de la presencia barcelonesa, "Vindran les flors", evoca un cuento de Rodoreda y crea un nexo simbólico entre Guadalajara, conocida como la ciudad de las rosas, y la festividad de Sant Jordi. Según detalló Europa Press, cerca de 70 autores integran la comitiva barcelonesa, entre ellos nombres reconocidos como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Xavier Bosch y Carme Riera, junto a nuevas voces de la narrativa local. Guitart explicó al medio que el proceso de selección representó uno de los mayores desafíos desde la curaduría, precisamente por la variedad de géneros y editoriales presentes; "al final tienes 70 posibilidades de escritores y es muy corto" si se aspira a mantener un equilibrio literario, aportó Guitart.

Aunque la programación mayormente se centraría en el panorama actual, la delegación rinde tributo a figuras fundamentales en la construcción de la ciudad literaria, como la agente literaria Carmen Balcells y escritores Joan Brossa, Pere Calders, Ana María Matute, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Manuel Vázquez Montalbán y Jacint Verdaguer. El medio europeo explicita que la intención es mostrar el diálogo entre tradición y presente en la literatura barcelonesa.

A nivel musical, el Foro FIL se convierte en escenario para diversas propuestas de origen barcelonés. El programa abarca nueve presentaciones, con la participación de artistas y bandas como Love of Lesbian, Queralt Lahoz, Rigoberta Bandini, Lucia Fumero, Joan Garriga i el Mariatxi Galàcic, Roger Mas y la Cobla Sant Jordi, Mushkaa, la Sra.Tomasa, Maria Arnal y Tarta Relena. De acuerdo con Europa Press, estos intérpretes configuran una muestra de la amplitud de expresiones musicales presentes en Barcelona.

El teatro y las artes escénicas tienen un lugar en la programación con tres propuestas evidenciadas por el propio medio: una lectura dramatizada de "La plaça del Diamant" de Rodoreda, dirigida por Carlota Subirós; la obra "Sonoma", de la compañía La Veronal; y "Jo, travesti", de Josep Maria Miró. Estas piezas destacan tanto la obra de autoras históricas como el carácter innovador de las nuevas generaciones.

El capítulo de las artes visuales comprende exposiciones repartidas entre el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y el Museo Cabañas. Los visitantes pueden recorrer "Los libros de Barcelona", centrada en el diseño editorial; "Vendrán las mujeres", que explora la relación entre las escritoras y el espacio público; "Espai oníric", con creaciones digitales, y la trilogía realizada por Cabosanroque sobre Rodoreda, Brossa y Verdaguer. Europa Press describe este apartado como un recorrido temático por las manifestaciones artísticas barcelonesas asociadas al libro y la palabra.

La representación de la ciudad también se extiende a la ciencia y el pensamiento. En el marco de FIL Ciencia, participarán científicos de la comunidad barcelonesa, a la vez que FIL Pensamiento contará con la intervención de académicos y especialistas en distintas áreas del conocimiento. En paralelo, el restaurantero Gerard Bellver, del establecimiento Jiribilla de Barcelona, fue designado para diseñar el menú del almuerzo inaugural, fusionando la experiencia culinaria catalana con la vocación internacional del evento.

Según señaló Europa Press, Guitart manifestó que el repaso integral al programa permite dimensionar el significado cultural de Barcelona y muestra el buen momento de la cultura catalana. Guitart expresó la expectativa de que el legado tras la FIL resida en que los participantes y visitantes descubran tanto a autores reconocidos como a nuevas voces literarias, generando fidelización y preparando el terreno para futuras participaciones de escritores barceloneses. Sobre el concepto de ciudad literaria, Guitart sostuvo a Europa Press que la identidad cultural de Barcelona no solo tiene que ver con el talento de los autores sino también con el ecosistema editorial, el tejido de librerías, bibliotecas y agencias literarias, lo que posiciona a la capital catalana como un referente en el ámbito editorial.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al contar con Barcelona como invitada de honor, pone de relieve los vínculos culturales entre ambas ciudades y abre espacios de diálogo entre sus respectivas comunidades creativas. La agenda de actividades busca visibilizar la diversidad de propuestas y el dinamismo de una de las ciudades más activas en el panorama cultural de habla hispana. Según Europa Press, la presencia barcelonesa en México representa una ventana para mostrar y compartir su patrimonio cultural a públicos internacionales.