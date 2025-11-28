Agencias

Francisco Rivera y Lourdes Montes bautizan a su tercer hijo, Nicolás

Familiares, amigos y rostros conocidos han acudido a la iglesia de Santa Ana de Triana para acompañar a la pareja en una celebración marcada por la emoción, la elegancia y la presencia de Cayetana Rivera tras semanas alejada de los focos

La reaparición de Cayetana Rivera, hija mayor de Francisco Rivera, acaparó la atención durante el bautizo de Nicolás, el tercer hijo del torero y la diseñadora Lourdes Montes, celebrado en la iglesia de Santa Ana de Triana. Según consignó el medio que cubrió el evento, Cayetana regresó a la vida pública después de varios meses alejada de los focos, en un momento en el que su vida personal ha generado numerosos comentarios a raíz de su nueva relación sentimental. El acto reunió a familiares, amigos y figuras conocidas, quienes se congregaron este viernes 28 de noviembre para acompañar a la pareja en la ceremonia religiosa.

De acuerdo a lo publicado por la fuente de información, el pequeño Nicolás nació el 9 de abril y es el tercer hijo en común del matrimonio, que suma catorce años juntos. Al igual que sus hermanos mayores, Carmen de 10 años y Curro de 6, Nicolás fue bautizado en el mismo templo sevillano, un lugar significativo para la familia y cercano al barrio de Triana. La celebración se sumó a la tradición familiar y fue motivo de reencuentro entre los allegados al torero y a la diseñadora de moda flamenca.

Entre los asistentes a la ceremonia, el círculo más próximo a Lourdes Montes estuvo representado por su hermana Sibi Montes, quien acudió tras la llegada de su esposo Mateo Ibáñez, su madre Lourdes Parejo y Rocío Terry, socia de la diseñadora en la firma ‘MiAbril’. No estuvo presente Blanca Llandres, prima de Lourdes, quien recientemente contrajo matrimonio con Alberto Herrera, hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera, y espera su primer hijo para la próxima primavera de 2026, según detalló el medio.

La llegada de Francisco Rivera y Lourdes Montes a la iglesia se produjo en medio de una gran expectación mediática. El diestro avanzó junto a la diseñadora, quien llevaba en brazos a Nicolás, mientras ambos posaban para la prensa. El atuendo de Lourdes Montes llamó la atención por su sastre de terciopelo burdeos, y el de Cayetana Rivera, quien llevó un conjunto de tres piezas en granate y naranja combinado con sandalias negras, según relató el medio. Ambas demostraron estilos destacados en sus respectivas elecciones de vestuario.

En cuanto a los padrinos, José Luis López ‘El Turronero’ asumió el papel de padrino de Nicolás y se mostró muy implicado durante la jornada. La madrina fue Paloma Rojas-Marcos, amiga cercana de Lourdes Montes. Entre otros asistentes se encontraba el torero Rafael Gracia ‘El Tato’ acompañado por Kate Lapekas.

El medio también reseñó que el evento contó con la presencia de Cayetano Rivera, hermano de Francisco, cuya asistencia se vio rodeada de rumores por hechos recientes de su vida personal y un accidente de tráfico. Cayetano se mostró distendido ante los medios y bromeó sobre la cobertura periodística a su llegada.

La pareja anfitriona, visiblemente emocionada ante los fotógrafos y acompañada por sus hijos, protagonizó uno de los eventos familiares más destacados de la temporada. El bautismo de Nicolás no solo congregó a rostros conocidos del entorno taurino y del diseño flamenco, sino que también evidenció el fortalecimiento de los lazos familiares tras un año destacado en la vida personal y pública de los Rivera Montes, según reportó la fuente.

