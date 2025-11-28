El grupo de salsa Jon Koldo protagoniza este sábado el espectáculo Argiluna para la inauguración de las luces navideñas

Los trabajos de renovación de varios arcos de luz en calles emblemáticas como Santo Domingo, Mayor, Chapitela y Estafeta forman parte de las novedades que acompañan la inauguración del alumbrado navideño en Pamplona. De acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento y recogida por los medios de comunicación, el encendido oficial tendrá lugar el sábado en el marco de la festividad de San Saturnino, patrono de la ciudad, fecha en la que numerosas figuras y decoraciones lumínicas comenzarán a iluminar 81 calles y plazas, tanto en el centro como en los barrios, utilizando 1,5 millones de puntos led. El evento, según detalló la fuente oficial, contará con la actuación estelar del grupo de salsa Jon Koldo y otros espectáculos musicales, acompañado por un sistema de iluminación y sonido que marcará el inicio de la temporada navideña.

La Plaza Consistorial ha sido señalada por el Ayuntamiento como el principal escenario de esta celebración. Según informó el medio, a partir de las 17.50 horas del sábado, la agrupación Jon Koldo, formada por una decena de músicos que comparten amistad desde su etapa en las aulas musicales, ofrecerá un concierto en directo en el que interpretará tanto obras propias como versiones de temas caribeños de géneros como la salsa, merengue, bachata y chachachá. El nombre del grupo se inspira en el reconocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra, autor de canciones conocidas internacionalmente, y ha sido adaptado al euskera, según explicó el Ayuntamiento. Dentro del repertorio previsto para el evento, Jon Koldo volverá a interpretar "La travesía", pieza con la que comenzaron su andadura musical conjunta, y sumará dos canciones en euskera y una versión particular del tradicional aurresku.

Tras el concierto, la jornada continuará con el espectáculo denominado "Argiluna", que fusiona música en vivo e iluminación. Siguiendo lo publicado por el Ayuntamiento, siete músicos se distribuirán en diferentes balcones de la Casa Consistorial para interpretar la pieza homónima compuesta por Ignacio García Nuñez. Entre los intérpretes se encuentran Aingeru Ochotorena Labairu en percusión, Igor Martínez en el txistu, Amaya Arboníes con el violín, Koki Gomez Salas en el saxofón, Ainhoa Bandrés en el violonchelo y, aportando con la txalaparta, Ionan Peñalver Segura y Santiago Irisarri Campos. Cada músico iniciará su parte de la melodía desde su respectivo balcón, incorporándose progresivamente hasta confluir en los compases finales. Este momento coincidirá con el encendido simultáneo del alumbrado navideño en toda la ciudad, que incluirá un espectáculo de luces proyectadas sobre la fachada del ayuntamiento.

El diseño y la dirección de "Argiluna" corresponden al equipo de Zentral Café Teatro, situado en el mercado de Santo Domingo. La intención, según destacaron las fuentes municipales consultadas por la prensa, es que tanto la Plaza Consistorial como la Plaza del Castillo y la avenida de Carlos III luzcan una decoración especial durante estas fechas. Además del centro, los barrios de Pamplona también contarán con iluminación y figuras decorativas. La avenida Martín Azpilcueta y la avenida de Bayona en San Juan, así como calles y avenidas de Ermitagaña, Mendebaldea, San Jorge, Mendillorri, Txantrea y Azpilagaña, también serán parte del recorrido de luces, según consignó el medio local.

Entre los elementos ornamentales instalados en calles y plazas se encuentran figuras luminosas variadas, como osos, estrellas, bolas navideñas, un pingüino, una caja de regalo y la reproducción de una casa luminosa, según detalló el Ayuntamiento. Espacios como la plaza Europa, la avenida de Carlos III junto al monumento al Encierro, la plaza San Francisco, la plaza Urzainki y la plaza Sanduzelai, entre otros, también exhibirán dichas instalaciones.

El dispositivo de iluminación navideña estará operativo de 18 a 24 horas diariamente, desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero. De acuerdo con la información suministrada, la jornada del 31 de diciembre contará con una ampliación del horario: las luces permanecerán activas hasta las 4 horas en las calles del Casco Antiguo y Ensanche para acompañar las celebraciones de Nochevieja.

Estos preparativos buscan propiciar una atmósfera festiva en la ciudad durante las semanas navideñas, integrando el espectáculo musical y de luces con una estrategia de renovación de la decoración urbana. Según puntualizó el Ayuntamiento en declaraciones recogidas por la prensa, la iniciativa de este año aspira a favorecer la participación vecinal e incorporar una oferta cultural que acompañe la programación tradicional de este periodo.