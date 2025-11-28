Chabuco estrena 'El Podcast de Chabuco: Temporada Colombia'

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras el éxito de su primera temporada grabada en España, Chabuco presenta una nueva edición de su podcast, esta vez desde su tierra natal. 'El Podcast de Chabuco: Temporada Colombia' reúne conversaciones íntimas, espontáneas y musicales con figuras clave de la escena colombiana y latinoamericana. La temporada arranca el próximo jueves 4 de diciembre con una selección de invitados que representan distintas generaciones, estilos y miradas de la música hecha en Colombia

Madrid, 28 de noviembre de 2025.- En esta temporada, el artista conversa —y canta— con Gusi, Juan Pablo Vega, Santiago Cruz, Guillermo Vives, José Gaviria y Monsieur Periné, en episodios donde la música se mezcla con relatos personales, reflexiones sobre la industria y momentos íntimos que solo ocurren cuando dos músicos se sientan a hablar sin guion.

Entre los temas que marcan los primeros capítulos, Gusi reflexiona sobre el amor, el mar y el vallenato actual; Juan Pablo Vega habla del origen de su estilo, la búsqueda del éxito y su colaboración con Chabuco; Santiago Cruz comparte aprendizajes del escenario, premios y oficio; y Guillermo Vives recuerda sus raíces, su vínculo con el Caribe y la historia detrás de Gaia Café.

La edición colombiana mantiene el espíritu que definió la primera temporada –un espacio honesto y cercano–, donde la música no es un acompañamiento, sino el corazón de cada conversación.

Sobre la primera temporada

*La primera edición, 'El Podcast de Chabuco: Temporada España', marcó el inicio de un formato íntimo y profundamente musical que conectó con miles de oyentes. Grabada entre guitarras, sobremesas y amistad, reunió a artistas como Gerónimo Rauch, Negri Heredia, Muerdo, Zenet y Antonio Carmona, en conversaciones donde el arte, la memoria y las emociones fueron protagonistas. Esta temporada debut dejó claro el sello del proyecto: encuentros honestos, cálidos y llenos de música, donde cada invitado abrió no solo su trayectoria, sino también su corazón.

Sobre Chabuco

*Chabuco es una de las voces más singulares y respetadas de la música colombiana, conocido por su capacidad para tender puentes entre el vallenato tradicional, la canción latinoamericana y el sonido contemporáneo. Con una trayectoria que lo ha llevado a escenarios internacionales como Madrid, Buenos Aires y Bogotá, colaboraciones con grandes artistas y proyectos que fusionan raíces y modernidad, Chabuco se ha consolidado como un narrador musical excepcional. Su sensibilidad, su forma de contar historias y su conexión natural con otros músicos hacen de él un anfitrión ideal: cercano, curioso y profundamente musical.

Segunda temporada: Colombia.

*Nuevos episodios todos los jueves a partir del 4/12 (Día de estreno)

*Disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y más.

